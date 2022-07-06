Минопросвещения установит личности всех школьников, прослушавших мастер-классы Monsanto-Bayern

Минопросвещения совместно с МВД и Минсельхозом создало комиссию по установлению личности всех школьников, прослушавших мастер-классы сотрудников Monsanto-Bayern весной 2020 года. В ходе своих выступлений американские агрономы пытались ввести детей в заблуждение, рассказывая им о безвредности и безгреховности генной модификации, а также давали попробовать на вкус овощи, выращенные таким путём.

Замминистра просвещения Максим Прядков попросил не рассматривать эту меру в качестве репрессивной. Никаких наказаний для школьников на первый раз не будет, заверил он.

«Мы просто хотим объяснить ребятам, что американская корпорация ввела их в заблуждение, предоставив информацию, что продукты с ГМО якобы лучше органических, что в генной модификации нет состава греха… Большинство взрослых россиян посещали много стран мира, пробовали, например, тот же картофель в США и России. Как говорится, разница чувствуется», – сказал чиновник.

По мнению Прядкова, школьники ещё не достигли совершеннолетия, поэтому принимают любую пропаганду за чистую монету. Для них будет проведена лекция-разоблачение компании Monsanto-Bayern.

Также в школы хотят вызвать родителей учащихся. Это связано с тем, что в ходе лекций 2020 года американские селекционеры подарили слушателям семена картофеля, моркови, огурцов и укропа, выведенные в биологических лабораториях компании. Специалисты Минсельхоза и компетентных органов проведут со взрослыми профилактические беседы и предложат обменять американские семена на отечественные.

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