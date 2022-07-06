Le Figaro – западные страны призвали исключить Россию и Белоруссию из спортивных организаций

США, Евросоюз, Япония и Южная Корея в совместном заявлении призвали международные спортивные организации исключить россиян и белорусов и отстранить национальные ведомства в связи со спецоперацией на Украине, пишет Le Figaro. Авторы послания также требуют запретить проведение спортивных мероприятий на территории РФ или Белоруссии, приостановить телевизионные трансляции соревнований в этих странах, а также отстранить спортсменов от состязаний.



AP

Во вторник западные страны обратились к международным спортивным федерациям с призывом исключить российских и белорусских членов в связи с российской спецоперацией на Украине, пишет Le Figaro. Официальное письмо за подписью министров спорта и культуры было опубликовано Госдепом США.

Как рассказывает издание, в общем заявлении 35 стран Запада, а также Япония и Южная Корея требуют запретить проведение каких-либо спортивных мероприятий в РФ и Белоруссии. Также авторы послания призывают отстранить спортсменов из этих стран от участия в международных соревнованиях. Такое предложение уже поступало 8 марта, однако на этот раз рекомендуется также отстранить национальные ведомства от международных спортивных федераций.

Кроме того, в совместном заявлении указано, что «необходимо снять с влиятельных должностей международных спортивных федераций … людей, близких к правительствам РФ и Белоруссии, включая правительственных чиновников». Западные страны также призвали организаторов спортивных мероприятий приостановить телевизионные трансляции в РФ и Белоруссии.

С помощью таких мер США и Евросоюз пытаются изолировать Россию, чтобы усилить давление на её президента Владимира Путина, отмечается в статье. Российский лидер гордился организацией Зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году и Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Однако после начала спецоперации на Украине ФИФА и Уимблдонский турнир исключили спортсменов и команды из РФ из соревнований. Международный олимпийский комитет, который уже из-за допингового скандала запретил российским спортсменам выступать под собственным флагом, выпустил рекомендацию об отстранении участников из РФ и Белоруссии, пишет Le Figaro.