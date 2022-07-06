Площадка для развития творческого бизнеса Created in Moscow откроется в Парке Горького

Павильон Created in Moscow – площадка для развития творческого бизнеса – будет работать в Парке Горького в рамках «Российской креативной недели» с 7 по 10 июля. В шатре, организованном Департаментом предпринимательства и инновационного развития Москвы и Агентством креативных индустрий, для широкой аудитории подготовлена разнообразная программа – более 40 активностей и несколько десятков предложений от партнеров павильона.

Представители всех креативных индустрий Москвы воспользуются площадкой Created in Moscow, чтобы показать посетителям свои произведения, арт-объекты и проекты. В шатре состоятся воркшопы, лекции, мастер-классы, тренировки, кинопоказы и многое другое. Работы российских художников представит арт-выставка ASKERI GALLERY, откроется выставка современного искусства, с NFT-объектами платформы Masters digital на цифровой выставке можно будет и познакомиться, и по QR-коду посмотреть подробное описание работ, и приобрести их в режиме онлайн.

Огромное количество игровых активностей, связанных с созданием музыки, графическим дизайном, разработкой игр, 3D-моделированием, робототехникой, программированием, анимацией и кинопроизводством, предложит посетителям Креативная лаборатория – совместный проект со школой TUMO. Известный московский художник Bo Shee (Евгений Борщ) не останется без внимания в зоне перформанса, где будет создавать свое произведение.

Выступления ведущих представителей творческого бизнеса запланированы в деловой программе павильона Created in Moscow. Они расскажут о том, как создавать и эффективно продавать творческий продукт, на какие институты и законы опирается креативная индустрия, как развивать стартапы в гейминге и IT, бренды и независимые театры.