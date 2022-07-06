 

Москвичей приглашают в путешествие по историческим местам ТиНАО

06.07.2022, 16:56, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Маршруты покажут, что интересные места есть на только в центре Москвы. Пользователи смогут погрузиться в историю и особенности исторических мест ТиНАО, отдохнуть на природе и даже устроить пикник.

Один из маршрутов знакомит с усадьбой и музеем Александрово-Щапово. В здании находится экспозиция, библиотека, органный зал. В маршрут включено посещение парка “Красная Пахра” – одного из первых современных мест отдыха в Новой Москве.

Пользователи Ruspass также могут отправиться в известный на всю страну поселок Переделкино. В советские годы это было местом жительства многих знаменитых писателей.

Интересные места есть и в Ватутинках. В зоне отдыха “Заречье” можно покататься на лодке, а на берегу реки Десны – устроить пикник.

Всего представлено 10 маршрутов. Они подойдут как для индивидуальной прогулки, так и семейных путешествий. Подробнее можно узнать в онлайн-журнале Russpass.

Также в сервисе появились маршруты продолжительностью от четырех до восьми часов. Можно совершить увлекательные прогулки в Остафьево, Сосенском, Северном и Южном Бутове, Щербинке и других местах Новой Москвы.

Russpass начал работать в 2020 году. С тех пор к нему присоединилось более тысячи партнеров. Среди них – музей-заповедник “Царицыно”, Московский зоопарк, Музей русского импрессионизма, ВДНХ, Политехнический музей, “Союзмультфильм” и другие значимые культурные учреждения и площадки столицы. Их предложения размещены в сервисе.

Платформа помогает быстро и легко спланировать путешествия не только по Москве, но и по всей России. С помощью сервиса можно приобрести билеты, забронировать отель, составить индивидуальный маршрут и многое другое.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.01.21 / «Жизненно важные органы не задеты» – Врачи спасли жизнь TikTok-блогеру, отпилившему себе голову бензопилой ради лайков

01.07.22 / Каштановое окрашивание в технике балаяж — тренд этого сезона: несколько идей для воплощения

13.04.22 / Times – население Тайваня готовят на случай китайского вторжения

15.12.20 / Российские хакеры стоят за широкой шпионской кампанией, которая скомпрометировала правительственные агентства США, в том числе Министерство финансов и торговли

01.06.22 / Скандалы: Ничего личного, просто деньги

14.04.21 / Режим лютует или “Что-то сдохло” в ГИБДД?

15.12.21 / Мнение: Психологика-17. Зачем им куар-коды? Ведь мы и так не бунтари?

31.12.20 / Разыскивается Дед Мороз

10.07.20 / Звезда “Американской семейки” Джесси Тайлер Фергюсон и его партнер Джастин Микита впервые стали родителями

24.02.22 / Мнение: Немцов оказался прав?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика