Москвичей приглашают в путешествие по историческим местам ТиНАО

Маршруты покажут, что интересные места есть на только в центре Москвы. Пользователи смогут погрузиться в историю и особенности исторических мест ТиНАО, отдохнуть на природе и даже устроить пикник.

Один из маршрутов знакомит с усадьбой и музеем Александрово-Щапово. В здании находится экспозиция, библиотека, органный зал. В маршрут включено посещение парка “Красная Пахра” – одного из первых современных мест отдыха в Новой Москве.

Пользователи Ruspass также могут отправиться в известный на всю страну поселок Переделкино. В советские годы это было местом жительства многих знаменитых писателей.

Интересные места есть и в Ватутинках. В зоне отдыха “Заречье” можно покататься на лодке, а на берегу реки Десны – устроить пикник.

Всего представлено 10 маршрутов. Они подойдут как для индивидуальной прогулки, так и семейных путешествий. Подробнее можно узнать в онлайн-журнале Russpass.

Также в сервисе появились маршруты продолжительностью от четырех до восьми часов. Можно совершить увлекательные прогулки в Остафьево, Сосенском, Северном и Южном Бутове, Щербинке и других местах Новой Москвы.

Russpass начал работать в 2020 году. С тех пор к нему присоединилось более тысячи партнеров. Среди них – музей-заповедник “Царицыно”, Московский зоопарк, Музей русского импрессионизма, ВДНХ, Политехнический музей, “Союзмультфильм” и другие значимые культурные учреждения и площадки столицы. Их предложения размещены в сервисе.

Платформа помогает быстро и легко спланировать путешествия не только по Москве, но и по всей России. С помощью сервиса можно приобрести билеты, забронировать отель, составить индивидуальный маршрут и многое другое.