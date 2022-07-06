Прямая с пробором посередине и тонкие косички: самые модные прически 2022 года на любую длину волос

Для многих из нас лето – время перемен во внешности, которая чаще всего касается прически. Стилисты уже в начале года создают пул причесок с претензией на популярность вне зависимости от длины волос. Причем это может быть как необычная стрижка, так и просто новая укладка, не требующая ножниц.

Рваный срез

Обладательницы коротких волос и волос средней длины, обратите внимание на стрижку с рваными краями. Прическа подойдет любой форме лица, сделает его более живым, доброжелательным, подчеркнет скулы и глаза. Для этого выделите воском или гелем отдельные пряди.

Горячий тренд

Возможно, вы не обратили внимания, но самым горячим микротрендом этого сезона являются отросшие корни, близкие по цвету к основной массе окрашенных волос. Кстати, корни могут быть и окрашены ближайшим к натуральному цветом. В любом случае, чтобы стать обладательницей модного окрашивания, нужно набраться смелости и отправиться к мастеру.

Пикси

Если вы любите короткие стрижки или давно мечтаете попробовать, лето-2022 идеально. Прелесть короткой прически в том, что уложить ее можно разными способами, от стильной строгости до дерзкой игривости.

Прямой пробор

Классика жанра. Смотрится хоть и просто, и будто бы уже надоело, но это беспроигрышный вариант для волос различной длины.

Рваная челка

Любительницы челки могут смело отправиться к мастеру и попросить немного освежить ее рваными краями, которые превратят образ в легкий, летний, игривый.

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Тонкие косы

В школе вы наверняка увлекались такими декоративными косичками. Что ж, они снова вернулись. Косички, обрамляющие лица, подходят для длинных и средних волос. Они украсят любой летний образ, предназначенный для прогулки или вечеринки. Но не делайте такую прическу на рабочую встречу или в офис, в ней много задора, но мало стиля.

Тоска по 70-м

Мода 70-х переживает ренессанс не только в одежде, но и в прическах. Рваные концы, челка, уложенная феном, объемные локоны – вот что подойдет модницам со средней длиной волос.

Соберите волосы на затылке

Вы скажете: “Пробор делает из меня простушку!” Вовсе нет, если сочетать такую укладку с правильными аксессуарами и кроем одежды. Собранные в пучок волосы спасают обладательниц длинных волос в жаркую погоду. Прямой пробор добавляет стиля и женственности. Чтобы впечатление не портили торчащие волоски, используйте достаточное количество воска или геля, который важно наносить, отступив пару сантиметров от корней, чтобы волосы не производили впечатление немытых.