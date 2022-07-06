В 30-х не закрашивали лунулы, в 80-х стали добавлять стразы: как менялась маникюрная мода с начала XX века до наших дней

Древние римлянки, как известно из истории, могли красить не только ногти, но и подушечки пальцев. В средние века традиции каким-либо образом украшать или выделять ногтевые пластины канули в Лету. Женщину с длинными ногтями в те темные времена, скорее всего, немедленно бы сожгли на костре, объявив ведьмой. Вновь окрашивать ногти женщины начали только в начале XX века, а точнее, в 1932 году, когда был изобретен лак.

Дизайнерские приемы 20-30-х годов

Самый первый появившийся в продаже лак имел, конечно же, красный цвет. Изобретателем стойкого лака для ногтей стал Чарльз Ревсон. Этому предпринимателю удалось создать покрытие, которое не смывалось в воде и держалось длительное время. До этого женщины могли лишь полировать ногти и подтачивать их.

Изобретение Чарьза Ревсона очень понравилось представительницам прекрасного пола. Лак быстро стал популярным по всему миру. В продаже появились составы самых разных оттенков. Но в 30-е это были в основном оттенки именно красного цвета — бордовые, розовые, вишневые, алые.

Ногти в 30-е годы женщины красили, оставляя видимыми лунки. Также в моде был и французский маникюр. То есть, при окрашивании ногтей их край оставался свободны. Это было не только модно, но еще и очень удобно. Когда ногти отрастали, они все равно выглядели аккуратно.

Лаки в 40-е годы

В 40-е годы по-прежнему в моде оставались лаки красных оттенков. Также популярными стали сиреневые и винные цвета. Во время войны, когда все ресурсы уходили на фронт, женщины предпочитали практичную моду. В тренде в то время были прозрачные или светло-розовые лаки на короткие ногти. После войны мода вновь стала более женственной. В моду вошли длинные красные миндалевидные ногти.

Мода 50-х

Если в 40-х в моде были острые ногти, то в 50-е в моду вошли овальные. К этому времени значительно расширился ассортимент лаков в плане цветов. Женщины уже могли себе позволить выбор. Самым трендовым по-прежнему оставался красный лак. Но модницы начали выбирать более темные его оттенки.

Маникюр 60-х

В 60-х годах прошлого века наступила эра искусственных ногтей. Для создания накладных ногтей в эти годы использовались самые разнообразные материалы — акрил, кинопленка, шелк и пр. На смену темным бордовым оттенкам при этом пришли нежные пастельные тона.

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Мода 70-х

В 70-е второе дыхание обрел французский маникюр. Также в моду вошли розовые, серебристые и золотистые перламутровые лаки.

Эволюция маникюрной моды: 80-е годы

В 80-е годы прошлого века мода на маникюр радикально поменялась. Вместо овальной или миндалевидной формы женщины начали переходить на мягкий квадрат. При этом не потеряло своей популярности и наращивание ногтей. Цвета в моду вошли яркие неоновые. В этот период для украшения ногтей также были впервые использованы стразы.

90-е годы: стиль вамп

В 90-е годы кислотные цвета сменили темные — фиолетовый, черный, темно-синий. Сами ногти стали короткими, квадратными с острыми уголками.

Нулевые

В начале нового тысячелетия стилисты придумали использовать для украшения ногтей большое количество стразов разных размеров, трафареты, наклейки, блеск и пр. На смену обычному лаку при этом пришел стойкий гель.

2010-й и последующие годы

В 2010-м и последующие годы нового столетия в моде были яркие необычные маникюры. Никаких особых правил в создании дизайна ногтей не существовало. Модницы имели возможность по собственному вкусу выбирать как цвет лаков, так и длину ногтей. Форма в моде была в основном овальная. Но при желании можно было выбирать и квадрат или даже миндалевидную форму.