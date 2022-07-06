 

Янукович призвал Киев перестать врать о победах

06.07.2022, 16:10, Новости дня
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Украинскому руководству следует перестать врать о постоянных «победах», и начать прислушиваться к гражданам, сообщил бывший президент страны Виктор Янукович.

«Всем известно, что нынешняя украинская власть неопытна и авантюристична. И, конечно, ни о каком безоговорочном доверии к ней, даже в отсутствие альтернативных источников информации, речи быть не может. Но постоянная ложь со стороны власти только ускоряет ее падение, усугубляет ситуацию и приводит к ненужным страданиям и жертвам среди украинских военных и мирного населения и создает угрозы будущему Украины», – сообщил Янукович, передает РИА «Новости».

По словам политика, попытка поиска виновных в ухудшении жизни в стране с 2014 года будет сводиться к тому, что «виноват кто угодно, только не власть».

«Этот ответ не устроит общество и приведет к дальнейшему падению доверия к власти и, в конечном счете, к катастрофе. Так может быть стоит изменить этот тупиковый подход к информационной политике? Может, хватит врать о постоянных «победах», в то время как ситуация в стране свидетельствует совершенно о другом?» – сообщил Янукович.

Он призвал Киев адекватно оценивать ситуацию и уважать мнение жителей Украины, а сами граждане должны сделать выбор – «воевать до последнего украинца» или «пытаться сохранить то, что еще осталось».

«Важно дать возможность высказаться всем, кто имеет конструктивные предложения, и дать миру шанс. Это позволит спасти жизни украинцев и сохранить будущее для Украины», – отметил Янукович.

По его мнению, подавление инакомыслия и непринятие других точек зрения привели к конфликту на Украине, и действующему руководству страны нужно прекратить делить жителей страны «на правильных и неправильных».

«Сейчас пришло время объединиться не ради войны, на которой ежедневно гибнут сотни украинцев, а вокруг совместного поиска решений», – добавил бывший президент.

Янукович отметил, что киевские власти «продолжили традицию вранья и вывели ее на новый уровень».

«В 2019 году наша страна ждала мира, но в 2022 году, в том числе из-за непомерных амбиций, «пещерной дипломатии» и бездарного «политического цирка», получила войну», – заключил политик.

Ранее Янукович предполагал, что Украина может быть вынуждена пойти на фактическое слияние с Польшей, и тогда украинской государственности грозит полное уничтожение. По словам политика, Варшава помнит не только сентябрь 1939 года, но и март 1923 года, когда «в Париже послы стран Антанты окончательно включили территории Восточной Галичины и западной части Волыни в состав второй Речи Посполитой».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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