Новые люди подвели итоги года работы в Госдуме

Новые люди стали авторами 50 законопроектов и 300 поправок, а часть предвыборных предложений уже стала законопроектами, подвел итоги работы фракции в Госдуме за год лидер Новых людей Алексей Нечаев.

«Меня иногда спрашивают: вы небольшая фракция, 15 человек, что вы можете сделать в Госдуме? Этот год показал, что мы можем сделать очень многое», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Например, наша позиция по регулированию цен в марте, когда многие горячие головы из разных партий предлагали ввести госрегулирование. Наша партия сказала: нет, это приведет к дефициту. Жизнь подтвердила эти слова. Рад, что нас услышали и вы, коллеги, и правительство, поддержал президент. И таких примеров много», – отметил Нечаев.

По его словам, Новые люди работали с представителями отраслей, проводили круглые столы, вместе искали возможные выходы из кризиса, чтобы защитить предприятия и сохранить рабочие места.

«Обращались напрямую в правительство, спорили, убеждали и добивались своего. Более 20 наших инициатив реализованы частично или полностью, еще 15 находятся в стадии обсуждения», – сказал Нечаев.

В частности, Новые люди предложили ввести кешбэк на поездки на юг для наших граждан на собственных авто. Ввести параллельный импорт зарубежных фильмов, отменить НДС для сопутствующих услуг в кинотеатрах, расширить Пушкинскую карту на кино. Обратились к главе правительства с предложением рассмотреть продление детского туристического кешбэка.

Кроме того, партия ориентирована на новые инициативы. Новые люди призывают поддерживать своих производителей, упростить импорт из дружественных стран, отказаться от госрегулирования цен и отменить авансовые платежи по НДС.

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