СМИ назвали рубль самой успешной валютой планеты

Рубль стал «островком процветания в океане финансовой нестабильности» и самой успешной валютой планеты, пишет Le Figaro, с начала года рубль на 45–50% укрепился по отношению к евро и доллару.

Ни одна другая валюта в мире, и тем более криптовалюта, не показывает таких результатов, говорится в статье, передает сообщение RT в Telegram-канале.

Автор статьи отмечает, что во многом такие результаты – заслуга главы российского Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Он также считает, что между Россией и Европой идет экономическая война, и сильный рубль дает Москве неоспоримое преимущество.

Напомним, рубль в начале торгов в среду на Московской бирже резко теряет в стоимости: евро подскакивал выше 66 рублей впервые с 3 июня, доллар поднимался до 64,95 рубля впервые с 30 мая.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что российская валюта укрепилась столь сильно, что это перестало приносить выгоду государству – наоборот, возник целый ряд проблем и даже предвестники кризиса.

—