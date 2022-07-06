 

СМИ назвали рубль самой успешной валютой планеты

06.07.2022, 16:10, Новости дня
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Рубль стал «островком процветания в океане финансовой нестабильности» и самой успешной валютой планеты, пишет Le Figaro, с начала года рубль на 45–50% укрепился по отношению к евро и доллару.

Ни одна другая валюта в мире, и тем более криптовалюта, не показывает таких результатов, говорится в статье, передает сообщение RT в Telegram-канале.

Автор статьи отмечает, что во многом такие результаты – заслуга главы российского Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Он также считает, что между Россией и Европой идет экономическая война, и сильный рубль дает Москве неоспоримое преимущество.

Напомним, рубль в начале торгов в среду на Московской бирже резко теряет в стоимости: евро подскакивал выше 66 рублей впервые с 3 июня, доллар поднимался до 64,95 рубля впервые с 30 мая.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что российская валюта укрепилась столь сильно, что это перестало приносить выгоду государству – наоборот, возник целый ряд проблем и даже предвестники кризиса.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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