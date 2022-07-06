 

Авокадо помогает снизить уровень «плохого» холестерина

06.07.2022, 15:44, Разное
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По данным нового исследования исследователей из США, употребление одного авокадо в день в течение шести месяцев не влияет на жир на животе, жир в печени или на окружность талии у людей с избыточным весом или ожирением. Но такое питание приводит к небольшому снижению уровня нездорового холестерина (липопротеидов низкой плотности, ЛПНП). Также было обнаружено, что участники, которые ели авокадо, в целом питались более качественно.

«Включение авокадо в дневной рацион не приводит к увеличению веса и немного снижает уровень холестерина ЛПНП. Авокадо может быть полезным дополнением к хорошо сбалансированной диете», — рассказывает Пенни Крис-Этертон, профессор диетологии Университета Эвана Пью в Пенсильвании.

Кроме того, ежедневный прием авокадо приводит к снижению общего холестерина на 2,9 миллиграмма на децилитр (мг/дл) и холестерина ЛПНП на 2,5 мг/дл. Исследование показало, что ежедневное употребление авокадо улучшает общее качество рациона участников на восемь пунктов по 100-балльной шкале. Ученые подчеркнули, что более высокое качество диеты связано с более низким риском ряда заболеваний, включая болезни сердца, диабет 2 типа и некоторые виды рака.

Это был шестимесячный эксперимент с участием более 1000 человек, страдающих избыточным весом или ожирением, половина из которых была проинструктирована есть авокадо каждый день, в то время как другая половина продолжала свою обычную диету и должна была ограничить потребление авокадо. Жир в области живота и вокруг других органов измерялся с помощью МРТ до исследования и в конце него. 



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