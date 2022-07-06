Москва и “КАМАЗ” займутся производством современных легковых автомобилей

Москва и “КАМАЗ” будут сотрудничать в развитии легкового транспорта и производстве отечественного электромобиля. На первом этапе на заводе “Москвич” наладят крупноузловую сборку машин из дружественных России стран, на втором предстоит глубокая локализация производства.

“Параллельно этим процессам, не дожидаясь даже первых итогов, с сегодняшнего дня начинаем работать над созданием собственной платформы электромобилей под названием “Москвич”, – заявил Собянин.

Несмотря на сложность предстоящей работы, власти столицы сделают все, чтобы завод работал, а коллектив сохранился, подчеркнул мэр. Он отметил, что Москва должна стать одной из основных площадок создания электродвигателей и комплектующих для нового автомобиля.

Завод будет в нужном количестве выпускать машины с двигателем внутреннего сгорания, но будущее – за электрическим транспортом, считает градоначальник. Собянин напомнил, что столица инвестировала в производство электробусов, который стал одним из лучших в мире по цене и качеству.

“И даже сегодня, несмотря на санкции, мы не снижаем требования к уровню этой машины и уверены, что производство ее возобновится в полном объеме уже в ближайшее время”, – передает слова мэра Агентство городских новостей “Москва”.

Гендиректор “КАМАЗа” отметил, что предприятие уже занималось разработками в сфере электромобилей. Он выразил уверенность, что в партнерстве с Москвой за короткое время можно сделать локализованный и имеющий вес продукт.

Главное внимание на заводе “Москвич” уделят производству электромобилей. Это будет как личный, так и городской автотранспорт – для такси и каршеринга. Никаких старых моделей на предприятии выпускать не будут.

Напомним, что завод “Москвич” перешел в собственность столицы весной этого года после решения руководства французской компании “Рено” закрыть производство на Волгоградском проспекте. Это грозило потерей тысяч рабочих мест.

Благодаря поддержке правительства Москвы работу сохранят более 2,3 тысячи человек. Также продолжат работать смежные предприятия, на которых трудится свыше 40 тысяч сотрудников. Сохранение рабочих мест – один из приоритетов мэрии столицы в условиях санкционного давления.