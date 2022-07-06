 

Павел Глоба предсказал успех новой реформе высшего образования

06.07.2022, 15:32, Разное
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Астролог Павел Глоба рассказал о блестящих перспективах очередной реформы
высшего образования, начало которой намечено на осень 2022 года. По мнению предсказателя, переход на болонскую систему был изначально обречён на провал.

«Затевать настолько глобальные изменения во время соединения
Меркурия и Юпитера — полное безрассудство. Эти две планеты имеют
совершенно противоположную энергетику, им сложно найти компромисс, это
даже дети знают, но только не наши чиновники», – сказал он.

Я уже много лет говорю,
что государство должно принять в штат каждого министерства по крайней
мере по 5-7 опытных звездочётов, иначе подобные проблемы будут
преследовать нашу страну и в будущем. А ведь всё это — нагрузка на
федеральный бюджет, снижение конкурентоспособности российской экономики
на мировой арене!
Павел Глоба

По расчётам
астролога этой осенью Уран перейдёт в знак Водолея, а Венера соединится
с Солнцем, так что время для новой реформы наступает самое подходящее.
Он напомнил, что из-за фиаско предыдущей реформы, специалитет на
некоторых специальностях никуда не уходил, а иногда и умело маскировался
под интегрированную магистратуру, как в том же МГУ. Так что, по его
мнению, задача перед государством стоит лёгкая, достаточно вычистить
тлетворное влияние Запада, особенно – такое извращение, как схема 2 + 2 +
2.

«Все эти годы я был сторонником специалитета, в моей Высшей
Академии Астрологии студенты учились пять лет», — подытожил он.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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