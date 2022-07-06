Крупные кольца или серьги-нити: как подобрать украшения по форме лица

Для каждой формы лица нужно уметь подобрать правильные украшения, чтобы подчеркнуть красоту и гармоничность линий. В этом нет ничего сложного, стоит лишь усвоить главные принципы. Вот несколько советов от профессионалов — воспользуйтесь ими и сделайте свой образ безупречным.

Для прямоугольного лица

Прямоугольное лицо больше в длину, чем в ширину, что делает его похожим на овал. При этом у него более прочная костная структура, как у квадратной формы. Что касается серег, то лучше выбирать круглые, которые придадут лицу изгибы и ширину. Ищите круглые гвоздики, короткие серьги-кластеры или маленькие обручи в стиле хаги.

Вы будете отлично смотреться в любых широких серьгах с закругленными углами. Ожерелья должны быть такими же пышными. Прямоугольные лица выглядят потрясающе в ожерельях с круглыми бусинами или подвесками, такими как жемчуг, или в стилях, которые сохраняют круглую форму вокруг шеи. Что касается длины, помните, что она должна быть короткой.

Для ромбовидной формы лица

Вам следует выбрать серьги-кольца или длинные изогнутые серьги-подвески, чтобы смягчить линию подбородка. Можно также увеличить ширину заостренной челюсти с каплевидными, грушевидными или треугольными серьгами. Даже каффы или серьги с обращенными наружу крылышками идеально подойдут для придания нежной округлости вашему лицу.

Вы должны избегать слишком длинных серег. Все, что будет ниже линии челюсти, сделает ваше лицо длиннее. Что касается ожерелий, вы можете попробовать ошейник и короткие ожерелья, чтобы добавить немного плавных изгибов лицу. Выбирайте украшения, которые увеличивают ширину лица, например прямоугольную подвеску на колье.

Для лица в форме сердца

Можете попробовать веерообразные или треугольные висячие серьги, которые увеличивают ширину челюсти. Выберите для себя серьги-люстры, чтобы создать ширину с каждой стороны, а также массивные серьги-кластеры. Вам могут подойти и более крупные «слезки» или серьги-кольца — просто помните, что самая широкая часть серьги должна быть почти до подбородка. Избегайте маленьких сережек-гвоздиков и длинных, узких сережек, таких как простые капли.

Что касается ожерелий, вы будете выглядеть потрясающе с мягкими изогнутыми ожерельями короткой длины. Ожерелья в виде ошейника создадут иллюзию более круглого подбородка и большей ширины на линии челюсти. Независимо от типа ожерелья, всегда придерживайтесь длины, которая находится прямо у ключицы, и получайте удовольствие от подвесок, особенно круглых или горизонтальных.

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Для овальной формы лица

Дамам с овальными лицами можно носить серьги почти любой формы и стиля, то же касается и ожерелий. Но лучше выбирать стили серег, которые увеличивают ширину вашего лица и создают больше баланса. Хорошо подойдут круглые серьги-гвоздики или серьги-кластеры, а также маленькие кольца. Яркие капли будут притягивать взгляд по бокам, создавая иллюзию ширины лица.

Овальные лица также отлично смотрятся с изящными, мягкими серьгами с изгибом. При этом эксперты советуют избегать длинных прямых капель. Слишком тонкие и длинные серьги добавят длины овальному лицу, что излишне. Создавайте более округлые формы с помощью мягких изогнутых ожерелий, которые притягивают взгляд. Попробуйте жемчуг, ожерелья из лент и цепочки с открытыми звеньями, чтобы поиграть с круглыми стилями и создать впечатление большей ширины лица. Округлый кулон или кулон в форме луны также вам очень пойдет.

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Для круглой формы лица

Вам нужны украшения, которые помогают визуально удлинить лицо. Выбирая серьги, вы можете предпочесть длинные вертикальные типы, например серьги-подвески, нити и серьги-люстры, более узкие по ширине. Выбирая ожерелья, вы должны думать об удлинении вашего образа.

Поскольку чокеры и ожерелья до воротника укорачивают шею и даже немного расширяют ее, вам лучше выбрать более длинные украшения, которые притягивают взгляд вниз и визуально удлиняют шею. Например, более глубокие ожерелья в форме ковша или с эффектной подвеской, V-образные цепочки, безусловно, могут помочь.

Для квадратной формы лица

Выбирая украшения для квадратного лица, отдавайте предпочтение тем, которые могут смягчить углы и внести баланс. Ищите что-нибудь длинное, болтающееся и узкое, например большие овальные серьги-кольца, длинные серьги-подвески. Ожерелья для квадратной формы лица следуют аналогичным рекомендациям.

Выбирайте те, у которых есть длина и изгибы, которые удлиняют лицо и смягчают линию челюсти. Подвески с крупными и сильными центральными элементами также могут помочь привлечь взгляд вниз, что, в свою очередь, сделает ваше лицо вытянутым. Следуя этим рекомендациям, вы сделаете свой образ максимально гармоничным и безупречным.