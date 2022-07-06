Мнение: США маскируют свой упадок риторикой триумфализма



NI: США маскируют свой упадок риторикой триумфализма

Трудности, с которыми столкнулся Владимир Путин на начальном этапе военной спецоперации на Украине, сегодня используются для возрождения риторики времён холодной войны об американском лидерстве, битве за глобальную демократию и единстве Запада. Однако, как считает профессор Школы коммуникаций Линдона Джонсона, обозреватель Tablet и научный сотрудник New America Майкл Линд, на деле же Соединённые Штаты отступают, терпят поражение или оказываются в тупике.

Как отмечает автор в материале для The National Interest, на глобальном уровне кампания США, направленная на то, чтобы заставить другие страны ввести санкции против России с целью наказать её за спецоперацию на Украине, потерпела неудачу. В число стран, которые ввели санкции против России, вошли США и Канада, Европа, Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия. Большинство же крупнейших стран мира, включая Индию, Мексику и Бразилию, так же как и большинство стран Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки, отказались идти навстречу Америке.

Соединённые Штаты также переживают тяжёлые удары от серии унизительных стратегических поражений. Бегство из Афганистана привело к ещё более хаотичной и постыдной ситуации, чем падение Южного Вьетнама. В постсаддамовском Ираке против сохраняющегося присутствия США выступают многие иракцы, а иракский парламент недавно принял закон, предусматривающий наказание за нормализацию отношений с Израилем смертной казнью или пожизненным заключением. В Сирии Башар Асад пережил военные атаки со стороны Вашингтона, направленные на его свержение.

Но главная супердержава и великий противник Америки — это Китай. Новости о том, что у США не хватает ракет Javelin и Stinger для пополнения военных запасов Украины, считает Майкл Линд, только подтверждают мнение Пекина о том, что Америка — бумажный тигр.

Китай является основным поставщиком импортных товаров в Соединённые Штаты, а торговый дефицит США с Китаем за последние несколько лет сильно увеличился. Китай вытесняет США и их союзников с одного глобального рынка за другим. В 2010 году Китай превзошёл Америку как ведущий мировой производитель. В 2021 году Китай превзошёл Южную Корею как ведущую мировую судостроительную державу. Одна китайская компания DJI производит 70% гражданских дронов в мире. Треть мировых промышленных роботов производится в Китае, который также является крупнейшим в мире рынком для них. Вероятно, остается лишь вопросом времени то, когда Китай бросит вызов Соединённым Штатам, Европе и Японии в аэрокосмической и автомобильной областях.

«Куда бы мы ни бросили свой взгляд, мы видим, что Соединённые Штаты отступают, терпят поражение или оказываются в тупике во всём, будь то в военной сфере или в области международной торговли и промышленного производства, но в оставшихся сферах влияния в Северной Америке и Европе они всё ещё тщатся исполнять роль гегемона и пытаться вновь оживить славу своего прошлого», — заключает автор материала.

https://russian.rt.com/inotv/2022-07-06/NI-SSHA-maskiruyut-svoj-upadok – цинк

Проверить, насколько США на данном этапе уже "бумажный тигр", у китайцев достаточно скоро будет возможность. Если Китаю выгодно оттягивать военную операцию на Тайване ожидая дальнйшего упадка США, то США наоборот, выгодно форсировать этот конфликт (как они это уже проделали на Украине), чтобы помешать дальнейшему возвышению Китая.

США ведь не только риторикой пробавляются, но и вполне конкретными практическими действиями, чтобы обосновать свои претензии на сохранение роли гегемона, хотя эту роль они очевидно уже не в состоянии играть. Но эта глобальная несостоятельность отнюдь не мешает США развязывать новые войны и наносить различные удары по своим конкурентам. Недооценка США столь же опасное явление, как их переоценка.

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