Стартовал проект клуба «Лидеров России» «Обучающие экспедиции»

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06.07.2022, 14:45, Новости дня
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Презентован проект «Обучающие экспедиции», в его рамках победители конкурса «Лидеры России» займутся решением социально-экономических задач в регионах России.

В презентации приняли участие гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, депутат Госдумы, председатель клуба «Лидеров России» «Эльбрус» и победительница конкурса Татьяна Дьяконова, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, заместитель председателя правительства Камчатского края и победительница конкурса «Лидеры России» Александра Лебедева и другие.

Комиссаров рассказал об истории проекта «Обучающие экспедиции» и задачах, которые поставили губернаторы перед командами. Он отметил, что участие в конкурсе «Лидеры России» становится для многих стартом как в профессиональных достижениях, так и в расширении своих возможностей.

«Мы заметили, что у выпускников конкурса «Лидеры России» есть большой интерес и желание попробовать себя, в том числе на государственной службе. В то же время мы видели запрос от регионов на решение сложных задач, которые требуют глубокой проработки и высокого уровня экспертизы. В 2022 году «Обучающие экспедиции» пройдут в трех регионах страны: Калининградской и Архангельской областях, а также Ямало-Немецком автономном округе», – сказал Комиссаров.

По его словам, члены клуба «Эльбрус» помогут Российскому Красному Кресту. В ЯНАО предложили взять в работу задачу по развитию внутрирегионального туризма, Калининградская область – разработать концептуальный подход благоустройства и развития ландшафтных парков и парковых территорий в Калининграде, Архангельская область выступила с инициативой выстроить систему материальной поддержки семей с детьми, а Российский Красный Крест стремится создать устойчивое сообщество, где каждый участник будет вносить индивидуальный вклад в продвижение ценностей и миссии организации, отметил он.

Комиссаров также рассказал о новом проекте президентской платформы – «Экспертный десант». Он позволяет выпускникам не только конкурса «Лидеры России», но и других проектов платформы погрузиться в проблематику регионов и совместно с представителями местных органов власти и экспертным сообществом вырабатывать комплексные решения конкретных региональных задач.

«Я уверен, что такие проекты, как «Обучающие экспедиции» и «Экспертный десант», становятся хорошим инструментом реальных изменений в регионах нашей страны», – добавил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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