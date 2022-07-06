 

ЕК начала подготовку передачи российских активов на восстановление Украины

06.07.2022, 14:45, Новости дня
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Еврокомиссия готовит юридическую базу для передачи замороженных российских активов на восстановление Украины, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте.

«Еврокомиссия считает справедливым и готовит правовую базу, чтобы замороженные российские активы и активы российских олигархов были переданы на нужды восстановления Украины», – приводит ее слова РИА «Новости».

Фон дер Ляйен добавила, что страны Евросоюза не будут ждать завершения конфликта в Украине и ЕС совместно со странами G7 проведет экспертную конференцию по судьбе российских активов.

Напомним, замглавы минюста США Лиза Монако заявила, что ведомство хочет «добраться» до активов российских предпринимателей, изъять их и направить Украине. Западные страны устроили настоящую охоту за частной собственностью российских бизнесменов. Кроме того, министр финансов РФ Антон Силуанов, страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ на Западе воровством.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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