 

Путин выразил соболезнования президенту Нигерии в связи со смертью генсекретаря ОПЕК

06.07.2022, 14:45, Новости дня
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Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования президенту Нигерии Мохаммаду Бухари в связи со смертью генсекретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо.

«Уважаемый господин президент, примите искренние соболезнования в связи с безвременной кончиной видного нигерийского государственного деятеля, генерального секретаря стран – экспортеров нефти Мохаммеда Баркиндо. В РФ всегда будут помнить Мохаммеда Баркиндо как настоящего друга нашей страны», – говорится в телеграмме на сайте Кремля.

Ранее генеральный секретарь Организации стран – экспортеров нефти Мохаммед Баркиндо скончался в возрасте 63 лет.

В ходе последней встречи технического комитета ОПЕК+ Баркиндо заявил, что в мире нет свободных мощностей для замены российской нефти.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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