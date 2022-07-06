Смольный назначил главу городского РПН Башкетову ответственной за запреты митингов

В Санкт-Петербурге губернатор Александр Беглов постарался переложить ответственность за запрет протестных акций на местный Роспотребнадзор (РПН) под руководством Наталии Башкетовой.

РПН Северной столицы не дал разрешение на проведение массовых протестных мероприятий. Это, как и раньше объясняют «заботой о здоровье» горожан, хотя на федеральном уровне уже все коронавирусные ограничения упразднены.

Наталия Башкетова, главный санитарный врач города на Неве, считает, что если отменить запрет на организацию массовых акций протеста, то это увеличит риск заражения COVID-19. Именно таков был её ответ депутату Заксобрания Санкт-Петербурга от партии «Яблоко» Борису Вишневскому.

Федеральный Роспотребнадзор уже отменил все антиковидные меры, но решение по поводу митингов принимают на региональном уровне. На соответствующий вопрос Telegram-канала «Ротонда» в Смольном не смогли внятно ответить.

«Ни провластные митинги, ни концерты, ни спортивные состязания, ни «Алые паруса» — ничего не опасно для здоровья граждан. Опасны только митинги и пикеты, инициированные гражданами, включая одиночные пикеты, именно там вирус волшебным путем обретает силу», — описал ответ петербургского Роспотребнадзора Вишневский.

СМИ уже не раз писали, что отменой митингов Беглов делает из Петербурга «мертвый город», жители которого не имеют права высказывать критику в адрес градоначальника за систематические провалы. Теперь же глава горадминистрации пытается переложить ответственность за запрет митингов и пикетов на городской РПН, возглавляемый Наталией Башкетовой.