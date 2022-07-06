 

Мнение: Медведев предупредил человечество?

06.07.2022, 14:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев продолжает привлекать внимание к своему Telegram-каналу.

На это раз досталось США. И вроде бы все правильно написал Медведев.

Дословно: «Вся американская история, начиная со времён покорения индейцев, – это кровавые войны на уничтожение. Причём речь идёт о максимально жестоком истреблении гражданского населения. Это стало фирменным стилем американской политики. Кто бы ни стоял там у власти. Во время Второй мировой войны США таким образом уничтожили Хиросиму и Нагасаки – только чтобы обосновать огромные расходы на ядерный «Манхэттенский проект»…».

«…Так кто же собирается устроить нам показательный процесс? Те, кто безнаказанно убивает людей и совершает военные преступления, но не встречает реального осуждения в финансируемых ими же международных структурах? Те, кто так твёрдо уверовал в свою исключительность и безнаказанность? Те, кто считает вправе судить других, но быть неподсудным для любого суда?

С Россией так не получится. Они это отлично понимают. Поэтому поганые псы войны и заходятся своим отвратительным лаем. Но США и их никчёмные шавки должны помнить слова Писания: «Не суди́те, да не судимы будете, ибо каким судом су́дите, таким будете судимы» (Библия. Мф. 7:1–2)»
Отсюда

Меня сильно насторожил изначальный посыл медведевской публикации, что идея создать трибунал «для так называемого расследования действий России» – бредовая. Потому что «идея наказать страну, которая обладает крупнейшим ядерным потенциалом, абсурдна сама по себе. И потенциально создаёт угрозу существованию человечества».

Это Медведев прямым текстом говорит: вздумаете устроить суд над Россией – расчехлим ядерное оружие и жахнем? Мол, не надо провоцировать Россию создать «угрозу существованию человечества»?

Или я не правильно понял Дмитрия Медведева?

Фотография Дмитрий Медведева отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.12.20 / Загадка таинственных отпечатков копыт

19.07.20 / Шарлиз Терон получила серьезные травмы на съемках боевика “Бессмертная гвардия”

21.11.21 / Японские косметологи знают, как омолодить кожу. Секреты для тех, кто любит себя

21.06.21 / Минимализм в одежде: подборка образов для женщин, предпочитающих нейтральный стиль

12.10.20 / Россия аннулировала гражданство Алексея Навального из-за задолженности по коммунальным платежам за август и сентябрь

17.01.22 / Храп во время беременности связали с повышенным риском предиабета

21.03.22 / Мнение: Ответ Арнольду

08.12.21 / Лысый дедушка – Личное мнение

02.04.22 / Мнение: ОБЪЯСНЕНИЕ

05.10.20 / Версия: Война с природой в Арктике не была напрасной

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика