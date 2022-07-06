Мнение: Медведев предупредил человечество?

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев продолжает привлекать внимание к своему Telegram-каналу.

На это раз досталось США. И вроде бы все правильно написал Медведев.

Дословно: «Вся американская история, начиная со времён покорения индейцев, – это кровавые войны на уничтожение. Причём речь идёт о максимально жестоком истреблении гражданского населения. Это стало фирменным стилем американской политики. Кто бы ни стоял там у власти. Во время Второй мировой войны США таким образом уничтожили Хиросиму и Нагасаки – только чтобы обосновать огромные расходы на ядерный «Манхэттенский проект»…».

«…Так кто же собирается устроить нам показательный процесс? Те, кто безнаказанно убивает людей и совершает военные преступления, но не встречает реального осуждения в финансируемых ими же международных структурах? Те, кто так твёрдо уверовал в свою исключительность и безнаказанность? Те, кто считает вправе судить других, но быть неподсудным для любого суда?

С Россией так не получится. Они это отлично понимают. Поэтому поганые псы войны и заходятся своим отвратительным лаем. Но США и их никчёмные шавки должны помнить слова Писания: «Не суди́те, да не судимы будете, ибо каким судом су́дите, таким будете судимы» (Библия. Мф. 7:1–2)»

Отсюда

Меня сильно насторожил изначальный посыл медведевской публикации, что идея создать трибунал «для так называемого расследования действий России» – бредовая. Потому что «идея наказать страну, которая обладает крупнейшим ядерным потенциалом, абсурдна сама по себе. И потенциально создаёт угрозу существованию человечества».

Это Медведев прямым текстом говорит: вздумаете устроить суд над Россией – расчехлим ядерное оружие и жахнем? Мол, не надо провоцировать Россию создать «угрозу существованию человечества»?

Или я не правильно понял Дмитрия Медведева?

Фотография Дмитрий Медведева отсюда

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