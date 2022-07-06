Пришло время добавить яркие цвета, текстуры, рисунки: тренды французского маникюра на июль и самые смелые идеи

Французский маникюр является вечной классикой, которая не утрачивает своей популярности на протяжении длительного времени. Однако в этом году появились новые и интересные интерпретации френча. Такой маникюр поможет подчеркнуть красоту рук и сделает образ более привлекательным. Вот несколько отличных вариантов френча на июль.

Радуга с животным принтом (главное фото)

Маникюр с радугой является очень красивым, модным и стильным. На каждый ноготь наносятся яркие цвета в виде волнистых линий, которые будут образовывать радугу.

Затем дополнить ногти красивым животным принтом. Это выглядит оригинально и современно.

Маникюр с цветами

Цветы являются самым главным трендом в маникюре.

Очень хороший способ использования такого узора – сделать френч. Стоит нарисовать цветы на внешней и внутренней стороне ногтя, где обычно проходит линия френча.

Чтобы придать маникюру особую притягательность, стоит использовать нюдовую или прозрачную основу.

Красивые волны

Есть множество различных вариантов маникюра с волнами. Отличным вариантом будет выполнение узора по диагонали.

Такой маникюр гарантирует то, что руки точно не останутся незамеченными, так как они будут выглядеть просто идеально.

Френч с блеском

Если хочется выйти за рамки классического французского маникюра, то стоит сделать его более элегантным.

Для этого нужно в качестве основы нанести прозрачное покрытие, на кончик ногтя лак с золотистыми блестками. Получается очень красиво и элегантно.

Современный французский маникюр

Нюдовая основа и белая линия, выполненная в виде треугольника, является оригинальным способом переосмыслить классический френч.

Большим преимуществом такого маникюра является то, что его довольно просто сделать самостоятельно, и он хорошо смотрится в любых ситуациях.

Микс животных принтов

Это довольно интересное и оригинальное предложение современного французского маникюра с анималистичным принтом.

Такой маникюр отлично подходит для смелых девушек. Идея заключается а том, чтобы на каждом ногте использовать разные цвета и узоры. Это поможет придать рукам индивидуальность.

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Маникюр с цветной основой

Классический французский маникюр характеризуется наличием нюдовой или пастельной основы и белой линии.

Однако при желании можно сменить белый цвет на тот оттенок, который больше всего нравится. Можно создавать самые невероятные контрасты.

В качестве основы можно выбрать сиреневый цвет. Он пользуется популярностью в этом году.

Перевернутый френч в сочетании с классическим

Этот французский маникюр сочетает в себе классику с линией на внешней стороне ногтя, а также с перевернутой линией на внутренней стороне.

Стоит выбирать довольно яркие тона, чтобы руки выглядели просто идеально.

Красочные волны

В 2022 году большой популярностью будут пользоваться яркие и красивые волны на ногтях.

Простой и современный способ сделать это – скомбинировать несколько цветов, которые будут хорошо контрастировать друг с другом.

Животный принт

Это один из самых смелых и ярких дизайнов ногтей. К белой линии, характерной для френча, стоит добавить детали анималистичных принтов.

В итоге получится красивый и оригинальный маникюр.

Важно также красиво уложить волосы, чтобы прическа идеально гармонировала с френчем