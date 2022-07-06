Юбка плиссе или принт в виде клубники. Какие мини-тренды лета актуальны как никогда

Есть некоторые летние микро-тренды, которые настолько популярны, что их можно увидеть практически повсюду. Чтобы выглядеть красиво и стильно, нужно грамотно сочетать принты и цвета в одежде и аксессуарах. Вот несколько модных и популярных микротрендов, которые никого не оставят равнодушным этим летом.

Клубничные принты

Ничего так не говорит о лете, как клубничные принты. Такой узор хорошо смотрится на различной одежде. Кроме того, можно выбрать аксессуары с клубничками.

Облегающее платье

Платье-труба с принтами на протяжении длительного времени является основой многих дизайнерских образов.

Есть множество вариантов такого наряда, именно поэтому можно легко подобрать для себя идеальную модель, которая будет соответствовать личному стилю.

Сабо

Это обувь, которая в этом году пользуется огромной популярностью. Сабо идеально сочетается с совершенно любым нарядом для создания непринужденного стиля.

Мотокуртка

Мотокуртка просто заполонила модные подиумы, и сейчас все большее количество девушек выбирают для себя такой наряд.

Чтобы создать стильный образ, стоит сочетать этот наряд с простой юбкой-трубой.

Сумка через плечо

Такой аксессуар пользуется большой популярностью на протяжении года. Такая сумка удобная, вместительная и функциональная.

Яркая тканевая шляпа

Если что-то и может добавить яркую изюминку образу, так это красивая тканевая шляпа.

Такой аксессуар отлично сочетается с различными нарядами и его можно будет носить много лет.

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Пиксельные принты

В мире узоров особенно интересно смотрятся размытые фотографические пиксельные принты.

Они являются вневременными, а не привязанными к какому-то определенному сезону.

Стильный шарф

Этот аксессуар можно носить самыми различными способами.

Это может быть укороченный топ, сарафан, украшение для волос или пояс. Также шарфиком можно украсить сандалии.

Плиссированные юбки

Такая одежда пользуется популярностью этим летом. Юбки могут быть как длинными, так и короткими, все зависит от собственных предпочтений.

Сочетать юбку можно с красивым укороченным топом.