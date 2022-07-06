 

Мнение: Личные данные сотрудников ГУР МОУ

06.07.2022, 13:40, Разное
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Хакерская группа RaHDit опубликовала большой массив личных данных на сотрудников Главного Управления Разведки Министерства обороны Украины. Выложены данные 1000 сотрудников и обещано продолжение публикаций.
Как пишут хакеры, были взломаны компьютерные сети ГУР в Киеве, которые оказались недостаточно защищены, в результате чего в открытый доступ попали в том числе и личные данные сотрудников ведомства работающие как на Украине, так и за границей под дипломатическим прикрытием. По ГУР это одна из крупнейших утечек с 2014-го года – ранее информация оттуда конечно утекала, но не в таких объемах и не с такими последствиями.

Ссылка на материалы https://nemez1da.ru/voennye-prestupniki/gur/

Источник: Colonel Cassad



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