 

Почему Юле не спится? – Личное мнение

06.07.2022, 13:35, Разное
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У домовитой Юли Высоцкой всё очень непросто в жизни. Во-первых, она плачет, когда вместе с Кончаловским читает Пастернака:

«Мы с Андреем Сергеевичем читали Пастернака. Сидим, рыдаем оба. Два взрослых человека. Трезвые. Начинаю читать, перехватывает горло, подкатывают слезы. Что это?»


Фото: Соцсети

Представили картинку? Два интеллигентных человека разных поколений собрались вечерком и как давай читать Пастернака навзрыд!

Дальше — больше. Есть и другая проблема.

Оказывается, Юля плохо спит:

«Как вы спите? Я — плохо. Летними ночами, короткими и светлыми, это как будто не так мучительно. Но вот ночи уже начали прибавляться, дни — сокращаться, а сна как не было, так и нет. У меня с этим плохо и зимой, и осенью».

И зимой, и летом, как поётся в песне. Не спится.

Конечно, тут очень сложно понять, почему всё так. Не связаны ли обе проблемы? Плачешь, читая Пастернака, а потом не спишь.

«Нужно считать и дышать. На счет один — вдох, на два — выдох, на три — вдох, на четыре — выдох. Считаем так до десяти. А самое главное — гоним все мысли. Сосредоточиться нужно исключительно на дыхании и счете. Если ловишь себя на том, что все-таки в голове плывет, как облачко по небу, какая-то мысль — начинай сначала. Обычно у начинающих это упражнение очень хорошо работает, чтобы наконец-таки отключиться и уснуть», — делится советом Юля.

Ну, не знаю — может, и поможет такое, конечно. Барашков ещё посчитать можно.

Хотя лично я всегда связываю сон и слезливое настроение с отсутствием должной физической активности и физической же разрядки.

Вот возьми ты, Юля, своего Кончаловского и быстрым шагом пройдитесь вместе километров пять. Потом займитесь любовью, чтобы ого-го и стены дрожали.

После такого, как мне кажется, люди спят, как младенчики. А Пастернака этого своего бросьте.

Не знаю, сможет ли применить мои советы Юля, но очень хочется помочь побороть ей бессонницу.

Как Юле перестать плакать и уснуть?

Источник: Лена Миро



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