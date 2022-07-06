 

На Камчатку запретят въезд «нищебродам»

06.07.2022, 13:32, Разное
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Законодательное собрание Камчатского края единогласно проголосовало за запрет посещения региона лицам из других субъектов РФ, «не располагающих необходимым количеством денежных средств». По мнению краевых депутатов, каждый желающий посетить Камчатку должен иметь при себе наличными или на карте не менее 300 тысяч рублей и обратный авиабилет.

«Сколько можно терпеть здесь московских нищебродов? Мы из Петропавловска всегда в Москву с баблом приезжаем, а эти жлобы хотят и Камчатку посмотреть, и засрать всё. Пусть платят, здесь не Таиланд, не Турция, не какие-нибудь Карибы и другие страны третьего мира. В конце концов, Камчатка – это Россия, а на родную страну нечего денег жалеть», – заявил министр природы Камчатского края Алексей Кумарьков. 

Для реализации законодательного акта в аэропорту Петропавловска-Камчатского появится контрольный пункт, где прибывающие обязаны предоставить доказательства наличия достаточного количества средств. В будущем Кумарьков предложил ввести визовый режим между Камчатским краем и остальными регионами РФ, а контрольные пункты разместить в аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга и Владивостока. 

«Думаю, необходимо в будущем ещё и проверять чеки после отъезда гостей. А то привёз 300 тысяч, а потратил 150. Куда это годится? Хочешь назад в Москву – гони остальное бабло на бочку», – заключил чиновник. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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