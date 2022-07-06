 

Французский суд отказался экстрадировать в Россию экс-банкира Исаева

06.07.2022, 13:24, Новости дня
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Апелляционный суд французского города Экс-ан-Прованс отклонил запрос РФ на экстрадицию бывшего совладельца Балтийского банка Андрея Исаева, задержанного в 2020 году во Франции по уголовным делам о хищении денежных средств.

«Суд отклонил ходатайство о вашей экстрадиции. Таким образом, этот вопрос закрыт, и вы не будете экстрадированы в Российскую Федерацию», – передает обращение представителя суда к Исаеву ТАСС со ссылкой на France Press.

Напомним, в феврале в Россию из Португалии отправили Степана Фурмана, которого обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии, такая экстрадиция произошла впервые.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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