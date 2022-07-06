Американский сенатор устроила агитацию тверком вниз головой

Сенатор-демократ от американского штата Род-Айленд Тиара Мак опубликовала видео с призывом голосовать за себя, в ролике она исполнила тверк вниз головой.

Мак является открытой лесбиянкой. Сенатор также спонсировала законопроект об обучении детей «квир-инклюзивному сексуальному воспитанию, основанному на удовольствии», видео публикует RT.

Соцсети отреагировали на танец Мак десятками мемов.

«Неужели это то, к чему мы просим стремиться наших молодых девушек? Неужели это те политические лидеры, на которых наши молодые люди должны равняться? «Идиократия» – это же, по идее, фильм, а не пророчество», – пишут комментаторы.

«Я не понимаю смысла всего этого. Как тверк поможет людям?» – задаются вопросом американцы.

«Психическое здоровье – огромная проблема в Демократической партии», – резюмировали в соцсетях.

«Горжусь тем, что я американец, но меня тошнит от наших властей», – подчеркнули в комментариях.

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