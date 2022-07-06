 

«Пулемёты времён Второй мировой» – отступающие из Лисичанска украинцы показали, с чем воевали против России

06.07.2022, 13:15, Разное
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После взятия Лисичанска российскими войсками отступающие украинские военные обессилены и разочарованы, пишет France 2. Встретившиеся журналистам украинские пехотинцы продемонстрировали оружие, с которым им приходилось вести бои с российской армией, — советские пулемёты 30-х — 40-х годов XX века. Как подчеркнули солдаты, это несравнимо с тем, что есть у противника.

Это новая линия фронта. Теперь, когда Лисичанск пал, эта деревня находится в зоне досягаемости российских орудий. Сразу после взрыва — густой дым.

МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ: Уже три дня так.

На улицах всё ещё встречаются мирные жители, наблюдающие за приходом русских.

ВТОРОЙ МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ: Да, неспокойно. Я еду домой.

И постоянные звуки залпов. Снаряды пролетают у нас над головами. Если немного отдалиться от фронта, отъехать назад, можно встретить отступающие войска — вот этих солдат с их повреждённым танком.

КОРРЕСПОНДЕНТ: Вы едете из Лисичанска?

УКРАИНСКИЙ ВОЕННЫЙ: Да.

КОРРЕСПОНДЕНТ: Как там было?

УКРАИНСКИЙ ВОЕННЫЙ: Пекло.

КОРРЕСПОНДЕНТ: Что значит «пекло»?

УКРАИНСКИЙ ВОЕННЫЙ: Вернёмся туда, тогда расскажу.

На одном танке скопление солдат. Большая часть войск покинула Лисичанск ночью. В лесу отдыхает пехотный взвод. Обессиленные мужчины спят. Мы здороваемся с командиром. На его машине следы снарядов, которые чуть его не убили. Мы показываем ему кадры, на которых русские устанавливают свой флаг над Лисичанском.

КОМАНДИР ПЕХОТНОГО ВЗВОДА: Это они уже там, да?

КОРРЕСПОНДЕНТ: Что вы чувствуете?

КОМАНДИР ПЕХОТНОГО ВЗВОДА: Разочарование, конечно.

КОРРЕСПОНДЕНТ: Вам грустно?

КОМАНДИР ПЕХОТНОГО ВЗВОДА: Грустно, конечно.

КОРРЕСПОНДЕНТ: Вы злитесь?

КОМАНДИР ПЕХОТНОГО ВЗВОДА: Ну, да.

Эти пехотинцы поднимаются наверх, чтобы показать нам оружие, с которым они вели бои — и проиграли. Пулемёт — настоящий антиквариат

УКРАИНСКИЙ ПЕХОТИНЕЦ: Вот, посмотрите. 1944-й. Написано.

 КОРРЕСПОНДЕНТ: И вы его используете?

УКРАИНСКИЙ ПЕХОТИНЕЦ: Да, конечно.

После каждого выстрела они должны заливать в него воду, чтобы охладить орудие.  Ещё у них есть вот такие ручные пулемёты — советская модель 30-х годов.

ВТОРОЙ УКРАИНСКИЙ ПЕХОТИНЕЦ: Это несравнимо с тем, что есть у них.

ТРЕТИЙ УКРАИНСКИЙ ПЕХОТИНЕЦ: Для обороны это ничто.

Дата выхода в эфир 04 июля 2022 года.

 



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