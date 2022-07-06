Диетолог рассказала об опасности разливного пива

Диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева пояснила о том, какую опасность может представлять употребление разливного пива. Популярный напиток может привести к пищевому отравлению.

В жаркую пору особым спросом пользуются холодные напитки, в том числе пиво. Однако не все его виды действительно можно употреблять для утоления жажды. Так, в разливном напитке могут находиться опасные бактерии, что вызовет расстройство здоровья.

Проблема состоит в несоблюдении требований санитарных норм при эксплуатации тары с пивом. При несоответствующих условиях и недостаточной герметичности емкостей в них могут появиться болезнетворные микроорганизмы. Покупая разливной напиток сложно понять, в каких условиях оно хранилось, а также обрабатываются ли тара и краны в заведении.

Кроме того, этим хмельным напитком лучше не злоупотреблять из-за обилия в нем фитоэстрогенов. Они негативно влияют на половые гормоны представителей сильной половины человечества. Кроме того, ранее сообщалось о риске для здоровья диабетчиков или склонных к подобному расстройству метаболизма. Пиво резко повышает уровень сахара, поэтому в случае нарушения обмена веществ оно может быть противопоказано. Не стоит увлекаться им и людям, склонным к полноте или желающим похудеть из-за его высокой калорийности и при этом невысокой питательной ценности.

Источник: www.m24.ru