 

Диетолог рассказала об опасности разливного пива

06.07.2022, 13:02, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева пояснила о том, какую опасность может представлять употребление разливного пива. Популярный напиток может привести к пищевому отравлению.
В жаркую пору особым спросом пользуются холодные напитки, в том числе пиво. Однако не все его виды действительно можно употреблять для утоления жажды. Так, в разливном напитке могут находиться опасные бактерии, что вызовет расстройство здоровья.

Проблема состоит в несоблюдении требований санитарных норм при эксплуатации тары с пивом. При несоответствующих условиях и недостаточной герметичности емкостей в них могут появиться болезнетворные микроорганизмы. Покупая разливной напиток сложно понять, в каких условиях оно хранилось, а также обрабатываются ли тара и краны в заведении.

Кроме того, этим хмельным напитком лучше не злоупотреблять из-за обилия в нем фитоэстрогенов. Они негативно влияют на половые гормоны представителей сильной половины человечества. Кроме того, ранее сообщалось о риске для здоровья диабетчиков или склонных к подобному расстройству метаболизма. Пиво резко повышает уровень сахара, поэтому в случае нарушения обмена веществ оно может быть противопоказано. Не стоит увлекаться им и людям, склонным к полноте или желающим похудеть из-за его высокой калорийности и при этом невысокой питательной ценности.

Источник: www.m24.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.07.20 / Инсайдер о браке Ким Кардашьян и Канье Уэста: “Они уже год живут раздельно”

13.01.22 / В турецком городе Дара найдена древняя ампула

28.02.22 / Алексей Чадов о бывшей жене Агнии Дитковските: “Мы в прекрасных отношениях”

03.06.22 / Мнение: Политологи об Арестовиче

25.12.21 / Мохеровый свитер, брюки кюлоты и элегантное платье: собираем новогодний образ, взяв за основу красный цвет

28.08.21 / Тайна «горных людей» или вероятность существования в горах США одичалой общины

10.06.21 / Снимаем лак с ногтя за секунду: нужно засунуть палец в волшебную баночку

19.11.21 / Пользователи не узнали Ольгу Бузову на чрезмерно ретушированном фото

23.08.20 / В белорусском Стратхольмске замечена неопознанная колонна военных

11.11.20 / Скандалы: Госбанкам не хватило рублей: ЦБ допечатал 600 миллиардов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика