 

В медучреждениях Москвы заменят около 100 лифтов

06.07.2022, 12:50, Разное
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Планируется заменить 98 лифтов. Срок их эксплуатации подошел к концу. Работы проведут специалисты комплекса городского хозяйства.

Новые лифты отвечают современным требованиям безопасности. Их оборудуют вентиляцией, обеззараживающими УФ-рециркуляторами, а также системой бесперебойного питания. В случае чрезвычайной ситуации лифт не остановится, а плавно спустится на ближайший этаж и выпустит пассажиров.

По словам Бирюкова, замену лифтов проведут поэтапно. Это нужно для того, чтобы работники и пациенты медучреждений не испытывали трудностей при перемещении с одного этажа на другой.

Кабины новых лифтов сделаны из нержавеющей стали. Она устойчива к регулярной обработке антисептиками.

Лифты оснащены дисплеями из черного стекла и подвесными потолками с энергосберегающими лампами. Для маломобильных граждан установлены поручни, кнопки с азбукой Брайля, устройство речевых объявлений.

В Москве проходит масштабная программа обновления поликлиник. В нее включено более 200 зданий, построенных десятки лет назад. В этом году реконструируют 40 объектов, а полностью проект завершится в 2023 году.

В середине июня после реконструкции открылось восемь медучреждений. Поликлиники работают по новому московскому стандарту.

Кабинеты расположены так, чтобы максимально снизить вероятность появления очередей. Для посетителей с симптомами инфекционных заболеваний организован отдельный вход. Пациенты ожидают приема врача в комфортных условиях с кондиционерами, телевизорами, мягкими диванами и кулерами с питьевой водой.



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