 

Бросил мать, переехав в США, и отказался ставить ей памятник: что стало с сыном Татьяны Самойловой

06.07.2022, 12:50, Разное
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Многие зрители знают Татьяну Самойлову благодаря ролям в фильмах “Летят журавли” и “Анна Каренина”. С романтическими образами юной Вероники и ведомой страстью Анны Карениной актрису ассоциируют чаще всего. Несмотря на то, что красотой и талантом Самойловой в свое время восхищались как на родине, так и за границей, счастья в личной жизни она не обрела. Она пережила несколько разводов, стала мамой лишь в 35 лет и страдала от разлуки с сыном, когда тот переехал в США.

Единственного наследника, Дмитрия, Татьяна Евгеньевна родила от третьего супруга – режиссера Театра-студии киноактера
Эдуарда Машковича. Малыш появился на свет в 1969 году, но не смог скрепить отношения своих родителей. Вскоре они развелись, а мальчик остался жить с мамой. Отца он встретил только 40 лет спустя в студии одного из телешоу.

Материнство было долгожданным и перевернуло жизнь Самойловой с ног на голову. Однако актриса не могла полностью посвятить себя воспитанию ребенка – у нее было слишком много работы. Поначалу Диму воспитывала бабушка, а потом Татьяна Евгеньевна временно отдала его в интернат.

Когда пришло время выбирать жизненный путь, сын Самойловой решил не идти по стопам знаменитой матери. Наследник артистки поступил в медицинский и там познакомился с будущей супругой – американкой. Вскоре молодой человек перебрался в Штаты вместе с возлюбленной, устроился работать врачом-рентгенологом и подарил знаменитой родительнице внучку.

Татьяна Евгеньевна души не чаяла в отпрыске и гордилась им, поэтому тяжело переживала разлуку. Впрочем, Дмитрий объяснял, почему ему пришлось бросить маму одну. По его словам, родительница даже не думала о переезде в другую страну. Как бы там ни было, Самойлова очень скучала по единственному сыну, который редко ее навещал.

Поговаривали, что во многом именно разлука с наследником подорвала здоровье актрисы. Татьяна Самойлова скончалась в день своего 80-летия и упокоилась на Новодевичьем кладбище. Поклонники надеялись, что близкие люди поставят на могиле звезды кино памятник, но Дмитрий отказался платить за него из своего кармана – у мужчины не нашлось средств. К счастью, деньги удалось собрать неравнодушным людям. Наследник Самойловой сам утвердил проект памятника, однако благотворителей так и не поблагодарил.



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