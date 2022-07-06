В Кремле сочли корпоративным вопрос объединения «Русала» и «Норникеля»

В Кремле считают корпоративным вопрос возможного объединения «Русала» и «Норникеля», не знают деталей и отношения к этому сторон, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Дело в том, что мы и не пытались ознакомиться с этим планом, это корпоративный вопрос», – передает РИА «Новости» его слова.

При этом на уточняющий вопрос о том, как в целом в Кремле относятся к этой инициативе и будет ли комментарий, Песков отметил, что не знает деталей и отношения сторон.

Накануне один из основных владельцев и глава «Норникеля» Владимир Потанин, недавно попавший в санкционный список Великобритании, заявил, что готов обсуждать слияние компаний. Однако он добавил, что для борьбы с «санкционным встречным ветром» нужен так называемый план Б, то есть переориентация поставок, партнерских отношений на дружественные страны.

Напомним, Великобритания ввела санкции против российских предпринимателей Владимира Потанина и Саида Гуцериева. Кроме того, в санкционный список попали предприниматель Саит-Салам Гуцериев, глава трубопроводной компании «Велесстрой», хорват Михайло Перенцевич, первый замначальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

До этого Британия ввела санкции, которые предусматривают запрет на импорт товаров, приносящих РФ доход, а также соответствующую техподдержку, финансовые сервисы, брокерские услуги.

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