На жителя Челябинска завели дело за угон машины с ребенком

На угнавшего автомобиль вместе с находившимся там ребенком с заправки челябинца завели уголовное дело, сообщили в региональной прокуратуре.

Инцидент произошел 4 июля: судимый ранее 39-летний житель города на автозаправке в Сосновском районе, силой отнял у женщины ее машину Lifan, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

В автомобиле находился пятилетний ребенок. Подозреваемый позже въехал в дорожное ограждение, и его задержали, решается вопрос о его аресте. Малолетний не пострадал.

Уголовное дело завели по статье «Неправомерное завладение автомобилем с применением насилия», по которому мужчине грозит лишение свободы на срок до семи лет.

В 2019 году в Красноярском крае у семейной пары угнали автомобиль Toyota, в салоне которого находился спящий семилетний мальчик. Угон произошел тогда, когда его родители отошли искупаться в купели.

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