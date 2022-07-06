В Кремле заявили о невозможности диалога с Японией

Крайне недружественная позиция Японии в отношении РФ не способствует развитию сотрудничества и энергодиалогу, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Япония занимает крайне недружественную позицию по отношению к Российской Федерации. И в любом случае такая крайне недружественная позиция совсем не способствует развитию торгово-экономических отношений, которые и включают в себя и энергодиалог тоже», – передает его слова РИА «Новости».

Песков не смог ответить на вопрос о том, будут ли какие-либо последствия для японских акционеров проекта «Сахалин-2». «Сейчас я не могу ответить», – сказал он.

«Мы говорили о том, что это только озвученная инициатива, никаких решений консолидированных на этот счет не принималось. И честно говоря, сомнительно, могут ли такие решения приниматься. Это разные грани одной большой проблемы», – добавил представитель Кремля.

Ранее правительство Японии запросило у РФ пояснения касательно указа Путина о проекте «Сахалин – 2».

Также кабмин Японии расширил санкции против России, утвердил запрет на импорт золота, а также запретил предоставление российской стороне услуг по бухгалтерскому учету, аудиту, консалтингу и трастовых услуг.

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