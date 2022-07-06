 

Блинкен решил избегать групповых фото глав МИД G20 из-за Лаврова

06.07.2022, 12:35, Новости дня
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Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует избегать участия в официальных групповых фотосессиях глав МИД стран G20, на которых будет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Об этом информирует телеканал CNN со ссылкой на источник, передает РИА «Новости».

Заседание глав МИД «Группы двадцати» пройдет 7-8 июля на Бали.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщал, что встреча Лаврова и Блинкена на полях министерского заседания G20 в Индонезии не планируется. Об отсутствии таких планов сообщал и официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.

Ранее в Госдепе заявили, что Россия должна дать повод для организации встречи Блинкена и Лаврова. По их мнению, «пока подобный контакт не уместен».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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