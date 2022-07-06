Восстановить связь с людьми, местами, природой: как замедление скорости жизни делает нас здоровее и счастливее

Не секрет, что современный ритм жизни диктует свои правила: мы стремимся успеть как можно больше, иногда жертвуя качеством. Почему медленный ритм жизни более полезен и как отсутствие головокружительной скорости делает нас здоровее и счастливее?

Карл Оноре, один из инициаторов замедленной жизни, автор книги “Как перестать спешить и начать жить”, делится: “Поспешный ритм жизни делает нас по-настоящему несчастными. Зацикливаясь на быстром достижении цели, мы отказываемся остановиться, отдохнуть и взглянуть на себя со стороны. Вместо того чтобы наслаждаться жизнью, мы постоянно куда-то торопимся и, как результат, жертвуем своим счастьем на алтаре нетерпения и рассеянности.

Страдают наши тела, мы не можем мыслить ясно и творчески, мы делаем больше ошибок на работе, мы менее продуктивны и с трудом находим общий язык с людьми. Все еще сомневаетесь в том, что быстрая жизнь делает нас несчастными?”

Польза замедления

По словам Оноре, нужно научиться переключать передачи, чтобы не всегда двигаться на максимальной скорости. Он говорит: “Вы должны позволить себе замедляться. Это принесет свои плоды: у вас улучшится здоровье, вы будете чувствовать себя более отдохнувшими, станете меньше испытывать стресс и почувствуете прилив сил и энергии. По сути, вы становитесь лучшей версией самих себя, физически, эмоционально и умственно.

Благодаря соцсетям может показаться, что мы связаны с другими людьми еще сильнее, чем раньше. Однако это не так: во многих отношениях мы более одиноки, чем когда-либо. Замедление жизни – это один из способов углубить, укрепить и обогатить отношения, будь то с партнером, членами семьи, друзьями или соседями”.

Но как мы можем замедлить работу, когда у нас так много дел? Исследования показывают, что разумное замедление делает нас продуктивнее. Мы становимся более креативными, изобретательными, лучше слушаем, лучше руководим: у нас больше времени, чтобы мыслить стратегически, видеть общую картину и соединять точки.

Часто мы застреваем в «режиме автопилота», в конечном итоге совершая привычные нам действия и следуя за большинством. Но благодаря медленному ритму жизни мы можем задуматься над важными вещами и оценить прожитое. К примеру: “Какова моя цель в жизни? Правильно ли я живу? Не упускаю ли ничего важного?”

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Эффект

Оноре продолжает: “Когда у людей есть время созерцать общую картину и глубоко размышлять, они могут взглянуть на жизнь, которой они жили раньше. Более того, они могут ее изменить, будь то смена карьеры, переезд или расставание с токсичным человеком. Однако, как и в случае любого большого изменения, потребуется время, чтобы эффект стал заметным”.

Часто мы на словах заявляем, что никуда не спешим. Однако при этом мы мчимся и суетимся, словно маленькие цыплята, к примеру перебегаем дорогу, абсолютно не заботясь о самом себе. Медитация и занятия йогой могут принести небольшую пользу, но настоящий эффект вы сможете ощутить, когда измените себя изнутри и найдете время, место и силы, чтобы проанализировать качество жизни, отношения с окружающими и поставленные цели.

Рекомендации

Что поможет замедлить скорость своей жизни? К примеру, на следующей неделе постарайтесь выкраивать один час в день и делать все, что хотите. Оставьте окно для неструктурированного, незапланированного времени, доверьтесь интуиции и просто оглянитесь вокруг.

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Есть ли в списке ваших дел встреча, которую вы можете отменить? Или ужин, от которого можно отказаться? Тогда не обременяйте себя ненужными вещами и двигайтесь дальше.

Восстановите связь с природой: для этого не нужно проводить целую неделю в горах, вы можете просто пойти в парк, поливать растения и находить удовольствие в том, что вокруг. Различные исследования показывают, что, когда мы поднимаем глаза к горизонту, мы думаем о более долгосрочной перспективе: попробуйте использовать этот подход, чтобы перестать двигаться со “скоростью света”.

Дополнительно

Восстановите связь с людьми: слушайте внимательно и не торопитесь заканчивать разговор. Задавайте много вопросов – так вы покажите, что понимаете, о чем говорит собеседник.

Карл резюмирует: “Мы хорошо понимаем, как технологии могут “просачиваться” во все сферы нашей жизни. Решительно давайте этому отпор: пусть эффект толпы не берет над вами вверх. Не проводите видеоконференции в вечернее время и в выходные дни и не смотрите в телефон, когда ужинаете вместе с семьей. Вы удивитесь, какой чудесной и приятной станет ваша жизнь, когда вы начнете придерживаться этих рекомендаций”.