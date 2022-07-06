Персиково-русый цвет волос – самый крутой летний тренд 2022: учимся подбирать свой оттенок и прическу к нему

Персиково-русый цвет волос стал главным модным трендом лета 2022 года. Он подходит практически к любому тону кожи. Этот цвет представляет нежное и тонкое сочетание огненно-рыжего и розового. В статье мы расскажем, как подобрать свой оттенок персиково-русого и прическу к нему.

Что следует учитывать

Персиково-русый цвет относится к пастельным тонам. Поэтому гарантировать идеальный результат окрашивания очень трудно. Он будет во многом зависеть от вашего естественного оттенка шевелюры.

Если вы жгучая брюнетка, то после окрашивания в персиково-русый цвет ваши волосы будут иметь темно-оранжевый тон. Если вы яркая блондинка, то можете получить золотисто-розовый оттенок.

Обратите внимание на свой базовый цвет волос и оттенок кожи. Посоветуйтесь со стилистом, чтобы он помог вам подобрать оттенок, который соответствует вашему желаемому образу.

Этот цвет требует регулярного подкрашивания. Вам будет необходимо посещать парикмахера каждые 3 – 4 недели.

Персиково-русые оттенки подходят для любого смелого или минимального макияжа. Они сочетаются с бронзовыми тенями и красной помадой.

В качестве альтернативы вы можете попробовать такие оттенки, как розовое золото или розовый кварц.

Как выглядит цвет на разных волосах

Будьте внимательно и реалистичны относительно вашего натурального цвета волос и желаемого оттенка. Если у вас темная шевелюра, а вы хотите стать светлой персиковой блондинкой, то вам придется посещать парикмахерскую несколько раз, чтобы добиться желаемого результата. В этом случае вам удастся избежать предварительного осветления, которое всегда связано с повреждением прядей.

Если вы хотите создать не сплошной цвет волос, а переходящие друг в друга тона, то следует использовать несколько оттенков оранжевого и розового.

Если вы еще не решаетесь полностью покрасить шевелюру в этот цвет, то создайте несколько персиковых прядей на нежно-розовом фоне. Если вы брюнетка, то такое окрашивание проводят в несколько этапов.

Этот цвет также подходит для балаяжа, омбре и других сложных техник окрашивания. Более светлые пряди и кончики создадут на шевелюре мерцающий эффект.

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С короткой стрижкой

Персиково-русый цвет подходит для любой длины волос. Но особенно красиво он смотрится на коротких стрижках. Этот оттенок можно подчеркнуть прямой челкой.

Персиковые оттенки потрясающе смотрятся на экстремально коротких стрижках. Их следует сочетать с нюдовым макияжем в пастельных тонах. Это поможет выделить и подчеркнуть черты лица.

На волосах средней длины

Волосы средней длины хорошо сочетаются с персиково-русым цветом. Вы можете носить их прямыми или создать легкие волны. Наиболее выигрышно на средней длине будут смотреться отдельно окрашенные пряди.

С длинными волосами

Персиково-русый цвет походит и женщинам с длинными волосами. Он сделает ваш облик нежным и воздушным. Эту прическу можно сочетать с крупными локонами.

Вы можете создать на персиковом фоне светлые блики бебилайтс. Они освежают лицо и улучшают его цвет.

Как ухаживать за персиково-русыми волосами

Чтобы сохранить цвет свежим, вам необходимо использовать бальзам-ополаскиватель для окрашенных волос. Его наносят на голову после каждого мытья.

Персиково-русый цвет очень чувствителен к воздействию горячих инструментов. Он исчезает или приобретает некрасивый желтоватый оттенок. Поэтому перед применением плойки, фена или утюжка обязательно наносите на волосы термозащитный спрей.

Заключение

Персиково-русый цвет выглядит мягко и нежно. Он считается одним из самых интересных тонов пастельной гаммы. Такой оттенок не выглядит слишком ярко, но его нельзя назвать скучным. Он сделает лицо свежим и светлым, а волосы – воздушными и легкими.