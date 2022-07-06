Мнение: Зерновой коридор

Эрдоган пообещал, что «зерновой коридор» для украинского зерна начнет работу через неделю-десять дней. То есть, примерно, с 15 июля.

Эрдоган как политик на Эйфелеву башню выше наших пигмеев. Все шишки на них – они упыри и вурдалаки, готовились уморить человечество голодной смертью. Но тут пришел Эрдоган, всё разрулил и спас человечество.

Заодно работает концепция «логистической сверхдержавы» – Турция будет оператором и гарантом безопасности зерновых поставок из Украины.

Российские же дуболомы стали просто инструментом Эрдогана. Сделали всю грязную работу, чтобы он вышел весь в белом. Думаю, они даже не поняли, что произошло. Тупой не понимает, что он тупой, потому что он тупой.

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