 

Мнение: Зерновой коридор

06.07.2022, 11:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эрдоган пообещал, что «зерновой коридор» для украинского зерна начнет работу через неделю-десять дней. То есть, примерно, с 15 июля.

Эрдоган как политик на Эйфелеву башню выше наших пигмеев. Все шишки на них – они упыри и вурдалаки, готовились уморить человечество голодной смертью. Но тут пришел Эрдоган, всё разрулил и спас человечество.

Заодно работает концепция «логистической сверхдержавы» – Турция будет оператором и гарантом безопасности зерновых поставок из Украины.

Российские же дуболомы стали просто инструментом Эрдогана. Сделали всю грязную работу, чтобы он вышел весь в белом. Думаю, они даже не поняли, что произошло. Тупой не понимает, что он тупой, потому что он тупой.

Источник: Эль Мюрид



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.06.22 / Подпись Горбачёва на акте о признании независимости Литвы оказалась поддельной

15.12.21 / Хрен и редька

03.02.22 / Уход за кожей: какие активные ингредиенты хорошо работают вместе и на какие пары обратить внимание

04.03.22 / 7 действительно полезных книг, которые помогут справиться с тревогой и стрессом

21.07.20 / Скандалы: На Сергея Фургала нашли свидетелей в милиции

25.03.22 / Собянин объявил мораторий на повышение арендной платы за городскую землю и недвижимость

20.08.21 / В НИИ пищевых систем раскрыли секрет изобретения туалетной бумаги в СССР

05.11.21 / Каким будет ноябрь для каждого знака зодиака: женский Таро-гороскоп на последний месяц осени

06.06.22 / Собянин рассказал о реконструкции Южного речного вокзала

10.01.22 / Мнение: Как подполковник Гарбузюк делал революцию в Казахстане

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика