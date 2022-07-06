 

Американские учёные усомнились в пользе витаминов для здорового взрослого человека

06.07.2022, 11:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Для среднестатистического здорового взрослого человека в витаминах, возможно, нет никакой необходимости, передаёт NBC со ссылкой на исследование, опубликованное в Journal of the American Medical Association. Кроме того, американские учёные также рекомендовали воздержаться от употребления витамина E и бета-каротина, поскольку у первого не обнаружили никаких доказанных эффектов, а у второго выявили связь с сердечными заболеваниями и раком лёгких.

Для многих из нас укрепление и поддержание здоровья — это обычно приоритетная задача. И нередко люди прибегают к помощи витаминов. В целом американцы в прошлом году на одни только добавки потратили почти 50 миллиардов долларов.

В новом анализе, опубликованном в Journal of the American Medical Association, говорится, что для среднестатистического взрослого здорового человека в них, возможно, нет никакой необходимости.

Они проанализировали 84 исследования для оценки влияния витаминов и добавок на предотвращение сердечных заболеваний и рака. Доктор Майкл Берри — вице-председатель Рабочей группы по профилактическим услугам США.

МАЙКЛ БЕРРИ, вице-председатель Рабочей группы по профилактическим услугам США: У нас недостаточно доказательств, чтобы выступить с рекомендациями в поддержку и против них. Но есть два исключения: витамин E и бета-каротин. Мы рекомендуем людям их не употреблять.

Согласно опубликованной аналитике, бета-каротин связан с повышенным риском рака лёгких и смертностью от сердечных заболеваний. А у витамина Е нет доказанных эффектов.

Доктор Джеффри Линдер написал статью об этом исследовании.

МЕГАН ФИТЦДЖЕРАЛЬД, корреспондент NBC: Неужели в приёме витаминов нет никакого смысла?

ДЖЕФФРИ ЛИНДЕР, врач: Если бы существовала серьёзная польза от мультивитаминов и добавок, то мы бы к настоящему времени об этом уже знали.

Но витаминная отрасль, которая в 2021 году потратила на маркетинг почти миллиард долларов, отвергает эти заявления.

ДЭНИЭЛЬ ФАБРИКАНТ, глава Ассоциации натуральных продуктов: Всегда консультируйтесь со своим лечащим врачом. Однако они (витамины. — ИноТВ) выступают в качестве дополнения к диете и не могут быть её основой.

Врачи действительно заявляют, что дети и люди с хроническими заболеваниями могут получить пользу от витаминов. То же самое касается и беременных. Но в конце концов ключ к долгой здоровой жизни — это старая-добрая диета и физические упражнения.

Меган Фитцджеральд, NBC News.

Дата публикации 03 июля 2022 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.05.21 / Китай запустил производство малых спутников в трудовых лагерях уйгуров

06.05.22 / Das Erste – Германия передаст Украине семь самоходных гаубиц — после того, как их отремонтирует

20.12.21 / Ученые связали вероятность заболевания COVID-19 с психологическим состоянием инфицированных коронавирусом людей

17.03.22 / В сети появился трейлер сериала с Джулией Робертс и Шоном Пенном

26.01.22 / Мнение: Доступ к телу

20.05.22 / Мнение: Повесточка в Майнкрафт, или проблемы импортозамещения видеоигр

21.07.21 / Варвара Шмыкова и Даниил Радлов, Дарья Мороз, Любовь Толкалина и другие на презентации арт-проекта в Москве

27.11.21 / Мнение: Зачем сбили спутник, благородная ложь Би-Би-Си и семейная драма из-за RT

01.04.22 / Влюбился с первого взгляда и бросил с младенцем: что стало с родившей Козловскому дочь актрисой

04.03.22 / Мнение: Украина готовит Чернобыль 2.0 – все как заказывали!

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика