 

Китай обвиняет NASA в разжигании гонки за освоение Луны

06.07.2022, 11:50, Разное
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Представитель МИД Китая обвинил главу NASA Билла Нельсона в наглой лжи после того, как Нельсон в интервью немецким СМИ призвал весь мир обратить пристальное внимание на китайские программы по исследованию Луны. По мнению Нельсона, такая активность помешает остальным. Кроме того, глава NASA обвинил Китай в краже технологий у других стран и заявил, что Пекин учится уничтожать чужие спутники. Это привело китайских политиков в негодование, пишет Bloomberg.


Pixabay

Конкуренция между США и Китаем в области исследования космоса обостряется, пишет Bloomberg. Об этом свидетельствует критика китайских дипломатов в адрес главы NASA, который ранее призвал с осторожностью относиться к космическим программам Пекина, отмечается в статье. В ответ китайские официальные лица осудили заявления NASA и призвали соседние страны поддержать план Пекина по исследованию Луны. 

В интервью немецким СМИ глава NASA Билл Нельсон подчеркнул, что весь мир «должен быть обеспокоен» в связи с амбициозными комическими программами Китая. Нельсон предупредил, в частности, об опасности того, что Пекин может «заявить права» на Луну и помешать другим странам исследовать её, пишет Bloomberg. 

Кроме того, он обвинил Китай в «краже» иностранных технологий и заявил, что тот якобы пытается научиться уничтожать спутники, запущенные другими странами. В ответ официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь обвинил Нельсона в том, что он пытается намеренно оклеветать планы Пекина, на фоне сообщений о растущей конкуренции за освоение космоса.

«Это не первый раз, когда глава НАСА нагло лжёт и клевещет на Китай. В последние годы США в открытую обозначили космическое пространство как область боевых действий», — подчеркнул Чжао на ежедневной пресс-конференции в МИД Китая. 

А во время встречи в понедельник с официальными лицами из Камбоджи, Лаоса, Мьянмы, Таиланда и Вьетнама министр иностранных дел Китая Ван И призвал страны Юго-Восточной Азии присоединиться к проекту Международной лунной исследовательской станции. Пекин стремится продвигать этот проект в качестве альтернативы после того, как Вашингтон в 2020 году запустил инициативу Artemis Accords, нацеленную на возвращение американских астронавтов на Луну уже в ближайшем десятилетии, пишет Bloomberg.

Проект Международной лунной исследовательской станции поддерживают Китай и Россия, однако пока им не удалось убедить правительства других стран к ним присоединиться. В то время как США уже добились успехов, убеждая другие страны подписать так называемые Соглашения Артемиды, где содержатся принципиальные положения, регулирующие деятельность на Луне, Марсе и за его пределами, отмечается в статье. 

Соглашения Артемиды уже подписали ряд американских союзников по НАТО, таких как Канада, Италия и Великобритания, а также Бразилия, Мексика и Украина. А в прошлом месяце Франция стала 20-й страной в списке, присоединившись к таким недавно подписавшим эти соглашения странам, как Сингапур и Колумбия, поясняет Bloomberg. 

Со своей стороны, Китай раскритиковал эти соглашения, назвав эту инициативу «попыткой США создать НАТО в космосе». По мнению китайских экспертов, американский проект направлен исключительно на создание военного альянса в космическом пространстве, по аналогии с существующим на Земле Североатлантическим альянсом.

В то время как в совместном проекте Китая и России, по их словам, упор делается на «достижение прогресса для всех» и построение единого сообщества с общим будущим для всего человечества. В свою очередь, представители NASA не дали официального ответа на запрос журналистов Bloomberg о комментариях на этот счёт, отмечается в статье.



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