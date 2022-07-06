Пашу: Миша Марвин ушел из Black Star без прав на репертуар и не вернется в Россию

Пашу пояснил подробности об уходе Миши Марвина из лейбла Black Star. Как оказалось, певец не только лишился прав на хиты, входящие в его репертуар ранее, но и не вернется в Россию.

Павел Курьянов, более известный, как Пашу, уже много лет возглавляет российский музыкальный лейбл Black Star. С компанией работают многие звезды отечественного шоу-бизнеса, сотрудничал с ним ранее и украинский певец Михаил Решетняк, более известный, как Миша Марвин. Однако после ссоры с руководством артист потерял не только права на исполнение полюбившихся слушателям шлягеров, но и на псевдоним.

По информации Пашу, 32-летний исполнитель треков «Полюбил такую» и «Любовь?», работавший с Black Star с 2015 года, выехал за границу. Однако разорвать все договора и связи с компанией, продвигавшей его творчество в России, было его личным выбором. Уроженец Западной Украины прекратил сотрудничества после 24 февраля и сам отказался даже называть себя далее Мишей Марвином. Однако музыкальную карьеру Решетняк не прекратил и продолжает дальше записывать новые песни. Так, в мае и июне текущего года вышли две его новых композиции, в которых исполнитель значится, как Миша М.

При этом Пашу отметил, что некоторые артисты, уходя из лейбла, оставляют за собой право на псевдоним и исполнение хитов. В целом, считает Пашу, коммуникации Марвина с коллегами могли быть построены неправильно на финальном этапе. Хотя певица Ханна уже высказала сожаление об уходе артиста, с которым она записала в свое время дуэт, сожалеет о неспособности певца договориться и Егор Крид. Курьянов же заверяет, что «вытащил» неизвестного исполнителя из Украины на всероссийский уровень «как котенка» даже не взирая на то, что иногда другие менеджеры не верили в успех Марвина. Поэтому сейчас Пашу не общается с экс-подопечным и скорее всего, не увидится с ним даже в течение нескольких лет.

Источник: www.starhit.ru