Александр Морозов о Евгении Петросяне: Великий, но не ужасный

Александр Морозов высказал свое мнение о Евгении Петросяне. Юморист называет старшего коллегу великим, но не ужасным.

Александр Морозов уже много лет работает с театром Евгения Петросяна в его программах «Смехопанорама» и «Кривое зеркало». Мастер клоунады и гротеска пояснил о своем опыте сотрудничества с легендарным артистом. Как оказалось, несмотря на некоторые слухи о том, что Евгений Ваганович является очень жестким руководителем, Морозов считает своего шефа далеко не Карабасом-Барабасом.

Комик восхищается талантом и организаторскими способностями Петросяна, признавая при этом, что народный артист «сидит на своем троне». Мэтра артист знает только с позитивной стороны, называя его настоящим трудоголиком и очень упорным человеком. По мнению юмориста, Евгений Ваганович – действительно великий человек. При этом он совсем не ужасный, но настоящий фанатик своего дела. Морозов, как драматический артист по своей специальности он мечется между комедией и драмой. Петросян же гармоничен на своем месте и поэтому успешен во всем.

Кроме того, 48-летний селебрити опроверг рассказы, якобы Петросян получает огромную долю с гонорара каждого выступающего участника своих шоу. При этом такая ситуация наблюдается у многих конкурентов Евгения Вагановича. Морозов же ни разу не оплачивал использование бренда «Кривого зеркала» и подобных требований к нему не было. Пока же вместе со своим руководителем артист снял множество номеров, однако на телевидении они еще не вышли и Морозов временно остался без любимого дела.

Источник: www.starhit.ru