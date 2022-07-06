 

«Подумали, что оппозиционер» – жителя Краснодара задержали, обнаружив у него в телефоне подписку на Совет по правам человека

06.07.2022, 11:32, Разное
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Жителя Краснодара Валерия Б. по ошибке задержали, обнаружив у него в телефоне подписку на Telegram-канал «Совет по правам человека».

Как выяснилось позже, это была официальная лента президентского СПЧ.

Война в УкраинеКак сообщают региональные СМИ, 4 июля мужчину остановил казачий патруль. Дружинникам показалась подозрительной его внешность из-за очков, аккуратной растительности на лице и в целом интеллигентного вида. Во время проверки его телефона казаки увидели ленту государственного органа и посчитали, что поймали оппозиционера.

– Они так обрадовались, будто искали террориста и нашли, – рассказал задержанный впоследствии. – Тот, который проверял телефон, позвал других, закричал: смотрите, у него тут права человека, я же говорил, что это мразь либеральная. Подумали, что я оппозиционер.

Казаки вызвали патрульных и Валерия доставили в отделение для составления протокола. Сотрудники, по его словам, спрашивали у него, каких именно прав ему не хватает, говорили, что требовать прав можно только, выполнив обязанности перед Родиной, а некоторые высказывали сожаление о том, что сейчас «не 1937-й год, когда с такими умниками-очкариками не церемонились».

Судя по обрывкам телефонных разговоров, которые слышал краснодарец, руководству доложили о задержании «либераста», и вскоре в отделение прибыл начальник. Взглянув на злосчастный канал СПЧ, он изменился в лице и принёс извинения задержанному. Протокол в итоге аннулировали.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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