 

Столичный рынок пополнили 6 новостроек

06.07.2022, 11:28, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

По итогам июня столичный рынок новостроек пополнили шесть новых проектов. В уже реализуемых 13 жилых комплексах в продажу поступили новые корпуса.

О запуске двух проектов в начале лета заявила группа «Интеко» – комплексе клубных особняков «Ильинка 3/8» и премиальном квартале из шести корпусов Onest.

Девелопер ПИК анонсировал ЖК «Первый Дубровский» – четыре корпуса у метро «Волгоградский проспект». Level Group запустил продажи в проекте «Level Селигерская» у метро «Селигерская». Кроме того, началась реализация премиального ЖК Legacy от группы «Ташир» и клубного дома Full House от группы Sezar.

Если рассматривать новые корпуса в уже строящихся проектах, то самые доступные цены предлагает группа ПИК. Так, цены на новый объем квартир в ЖК «Люблинский парк» начинается от 5,6 млн рублей, в ЖК «Лосиноостровский парк» – от 6,3 млн рублей, в ЖК «Второй Нагатинский» – от 6,7 млн рублей, в ЖК «Мичуринский парк» – от 6,9 млн рублей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.05.22 / Начать новый месяц удачно помогут советы старших арканов: Таро-прогноз на первую неделю мая

02.05.22 / Время не реально и все происходит одновременно

30.08.21 / Две трети базы, остальное – тренды: пять правил стиля, которые превратят обычную модницу в эффектную даму

17.01.22 / Юлию Пересильд готовят к полёту на Марс

24.08.20 / В «особых» отношениях между Китаем и Россией появляются трещины

13.01.22 / Экс-солистка Artik & Asti объяснила причину своего ухода из группы

12.01.21 / Ну и кто теперь “банановая республика”?

26.11.21 / Социолог Шугалей: МИД должен защитить честь России!

06.02.22 / Мнение: Китай поможет России захватить Украину?

03.12.21 / В России сообщили о создании лекарства от тревожности после COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика