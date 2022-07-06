 

Собянин рассказал о важности крупных городов для развития России

06.07.2022, 11:28, Разное
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“Смысл городов — это человек. Самое главное в нынешней, современной истории и ситуации, самый главный капитал — человеческий капитал. Не машины, не заводы, не нефть, не газ — человек”, – сказал мэр.

Собянин призвал не опасаться концентрации населения в крупных городах. Все дело в правильном управлении мегаполисом, сказал он.

“Сегодня успех городов — это в значительной степени успех нашей страны”, – добавил градоначальник.

Собянин указал на важность качественного предоставления услуг в мегаполисах. Жителям Москвы доступны современные центры госуслуг “Мои документы”, а на портале mos.ru услуги можно получить в электронном виде. Еще один цифровой проект – “Московская электронная школа” – позволил улучшить подготовку учащихся, заявил мэр.

Также градоначальник обратил внимание на транспортные проекты Москвы. Большая кольцевая линия, Московский скоростной диаметр – это одни из самых масштабных проектов такого рода в мире.

Собянин рассказал, что постепенно Москва будет переходить на электрический транспорт. В течение пяти-шести лет по городу будут ходить в основном только электробусы.

Также столица будет стимулировать развитие электромобилей, строить новые зарядные станции. Он не исключил, что в городе откроется производство такого транспорта.

Москва продолжит развиваться и будет становиться все более комфортным мегаполисом, уверен Собянин. По его словам, такой город привлекает инвестиции, за счет чего создаются новые рабочие места, увеличиваются поступления в бюджет.

В 2022 году Организация Объединенных Наций (ООН) признала Москву лучшим мегаполисом по качеству жизни (здравоохранение, образование, культура, досуг, безопасность, технологии) и развитию социальной, жилищной, транспортной и коммуникационной инфраструктуры.



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