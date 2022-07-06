 

Новому катеру Балтфлота присвоили имя Героя России гвардии капитана Владимира Носова

06.07.2022, 11:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Приказом главнокомандующего Военно-морским флотом имя Героя РФ гвардии капитана Владимира Носова, погибшего в бою в ходе специальной военной операции, присвоено новейшему противодиверсионному катеру проекта 21980 «Грачонок».

Катер, полученный недавно на вооружение Балтийского флота, предназначен для борьбы с подводными диверсантами и поддержки действий боевых пловцов. На катере имеется пулеметная установка, противодиверсионные гранатометы, переносные зенитно-ракетные комплексы, радиоэлектронное вооружение, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

«В свою очередь, глава Республики Коми Владимир Уйба сказал, что кадетская школа села Коровий Ручей, в которой учился Владимир Носов, а также одна из улиц в Калининградской области будут названы в его честь», – говорится в сообщении.

Ранее отмечалось, что капитан гвардии Носов участвовал в специальной операции с 8 марта, в боях с противником действовал отважно и мужественно, умело руководил подчиненными. На счету личного состава роты под командованием офицера – несколько уничтоженных боевых машин пехоты врага, десятки военнослужащих ВСУ.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.03.21 / Вакцинация «Спутником V» началась в Тунисе

29.05.21 / Во Вьетнаме обнаружили гибрид “британского” и “индийского” штаммов коронавируса

08.10.20 / Предложено установить возрастные ограничения на песни рэперов

20.01.21 / Компания Hyundai опубликовала изображения нового доступного кроссовера Bayon

10.11.20 / В РФ за сутки выявили 21 тыс. случаев коронавируса

29.04.21 / Голосование за Галущенко говорит о том, что он нашел поддержку олигархических групп – Железняк

03.12.21 / TSMC запустила в тестовом режиме производство 3 нм

14.03.21 / На Украине выросло число регионов в «оранжевой» зоне по коронавирусу

20.06.21 / Politico – Белый дом заморозил пакет военной помощи Украине на $100 млн

13.12.21 / Евросоюз одобрил санкции против наемников ЧВК “Вагнер” – журналист

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика