Новому катеру Балтфлота присвоили имя Героя России гвардии капитана Владимира Носова

Приказом главнокомандующего Военно-морским флотом имя Героя РФ гвардии капитана Владимира Носова, погибшего в бою в ходе специальной военной операции, присвоено новейшему противодиверсионному катеру проекта 21980 «Грачонок».

Катер, полученный недавно на вооружение Балтийского флота, предназначен для борьбы с подводными диверсантами и поддержки действий боевых пловцов. На катере имеется пулеметная установка, противодиверсионные гранатометы, переносные зенитно-ракетные комплексы, радиоэлектронное вооружение, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

«В свою очередь, глава Республики Коми Владимир Уйба сказал, что кадетская школа села Коровий Ручей, в которой учился Владимир Носов, а также одна из улиц в Калининградской области будут названы в его честь», – говорится в сообщении.

Ранее отмечалось, что капитан гвардии Носов участвовал в специальной операции с 8 марта, в боях с противником действовал отважно и мужественно, умело руководил подчиненными. На счету личного состава роты под командованием офицера – несколько уничтоженных боевых машин пехоты врага, десятки военнослужащих ВСУ.

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