 

Забастовка в нефтегазовой отрасли Норвегии завершилась после вмешательства властей

06.07.2022, 11:14, Новости дня
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Забастовка представителей нефтегазовой отрасли в Норвегии, которая могла привести к сокращению экспорта газа из страны к выходным более чем на половину, завершилась после вмешательства в ситуацию правительства, пишет The Wall Street Journal.

В забастовке принимал участие преимущественно руководящий персонал морских платформ, требовавший повышения зарплат больше запланированного уровня, передает «Интерфакс». Министр по вопросам труда Норвегии Мартен Мьес Персен вечером во вторник провел встречу с нефтекомпаниями и представителями сотрудников, после чего профсоюз принял решение о завершении забастовки. Правительство имеет полномочия вмешиваться в трудовые споры при определенных условиях.

Норвегия занимает второе место после РФ по объему поставок природного газа в Евросоюз, обеспечивая порядка 25% его потребностей. Забастовка, начавшаяся в ночь на вторник, уже сократила ежедневные объемы экспорта газа из страны на 1%, и Норвежская ассоциация нефтегазовой отрасли прогнозировала, что к субботе падение достигнет 56%.

Стоимость газа в Европе во вторник подскочила до максимума с марта. Цены на электроэнергию в регионе выросли до рекордных уровней, поскольку многие электростанции работают на природном газе.

«Когда конфликт может иметь столь серьезные социальные последствия для всей Европы, у меня нет выбора кроме как вмешаться в конфликт, – сообщил Персен. – Было бы непростительно допустить столь существенное сокращение добычи газа».

«Производство падает очень резко, и это очень важный фактор в ситуации, когда ЕС и Великобритания полностью зависят от энергетического партнерства с Норвегией», – отметил министр.

Ранее глава норвежской профсоюзной организации Lederne Аудун Ингвартсен объявил о начале забастовки работников нефтегазовой сферы Норвегии. Цель – добиться повышения заработной платы. О закрытии трех месторождений из-за забастовки уже сообщила компания Equinor, еще столько же закроются в ночь со вторника на среду. Общее снижение добычи газа составит 291,5 тыс. баррелей нефтяного эквивалента (б. н. э.) в сутки. Теперь Equinor несет убытки в размере более полумиллиарда норвежских крон в сутки. 

Эксперт в области энергетики Станислав Митрахович заявил газете ВЗГЛЯД, что из-за норвежских забастовок странам ЕС, вероятно, придется еще больше сократить свои производственные мощности и потребление топлива. Повлиять на это Европа никак не сможет, но норвежскому правительству все же придется идти на какие-то компромиссы с профсоюзами. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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