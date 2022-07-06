Видео: Почему рубль опять падает

Рубль, непривычно дорожающий в последнее время, резко изменил свое поведение. В понедельник, 4 июля, он вдруг внезапно начал падать, а на следующий день подешевел еще на 12%. С чем это связано? Хорошо это или плохо? Сохранится ли эта тенденция? Что будет происходить с рублем к концу года?

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