 

Видео: Почему рубль опять падает

06.07.2022, 11:14, Новости дня
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Рубль, непривычно дорожающий в последнее время, резко изменил свое поведение. В понедельник, 4 июля, он вдруг внезапно начал падать, а на следующий день подешевел еще на 12%. С чем это связано? Хорошо это или плохо? Сохранится ли эта тенденция? Что будет происходить с рублем к концу года?

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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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