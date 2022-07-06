“Мы все вместе – один единый живой организм”: Юлианна Караулова об отношениях с родителями, помощи супруга и опыте после “Фабрики звезд”

Выпускница пятого сезона «Фабрики звезд» Юлианна Караулова смогла добиться больших высот: занять свою нишу в сфере шоу-бизнеса, построив сольную карьеру, стать счастливой мамой и женой. О своей карьере и личной жизни знаменитость побеседовала с журналистами издания Teleprogramma.pro.

Беспрецедентный случай

Юлианна начинала свой путь с «Фабрики звезд». Это был сезон под руководством Макса Фадеева. В дальнейшем, по окончании проекта, Караулова продолжила сотрудничество с этим продюсером. Юлианна признается: она благодарна Фадееву за то, что научил ее работе со сценой и помог избавиться от комплексов. До встречи с ним девушка была неуверенной в себе.

И все же пришел момент, когда Юлианна осознала, что ей нужно двигаться дальше самостоятельно. В то время Фадеев был за границей из-за проблем со здоровьем, не мог заниматься раскруткой подопечной. Карауловой же поступило выгодное предложение, поэтому она обратилась к Максу с просьбой расторгнуть действующий контракт.

Разговор был сложный, продлился четыре часа. Потом Фадеев позвонил папе Юлианны и с ним говорил еще час, после чего сообщил о своей готовности отпустить Караулову без выплаты неустоек по контракту. Это был беспрецедентный случай. И все же Макс сказал Юлианне, что она еще сама к нему вернется.

Что ни делается, все к лучшему

Вскоре Фадеев стал набирать солисток в группу «Серебро» и пригласил Караулову. Продюсер предложил заключить новый контракт на семь лет и поставил условие бросить институт. Юлианна ответила отказом: бросать учебу она не хотела, а столь долгосрочный контракт ее пугал.

О своем отказе Караулова пожалела после того, как увидела стремительно набирающую обороты группу «Серебро»: у коллектива был невероятный успех, они даже выступали на конкурсе «Евровидение». Уже сейчас, по прошествии лет, Юлианна признается, что опустила эту ситуацию. Зато она смогла стать самостоятельной творческой единицей и обрести свою большую армию преданных поклонников.

Материнство

В прошло году Юлианна впервые стала мамой. Беременность была долгожданной, поэтому певица позволила себе расслабиться и набрала 16 килограммов. К счастью, после родов ей удалось быстро вернуться в форму. Артистка вспоминает: когда малышу было полгодика, она заболела КОВИД-19 и из-за этого очень сильно похудела: стала весить меньше, чем до родов.

Недавно сыну артистки Александру исполнился годик. По этому случаю была устроена вечеринка с бумажной дискотекой.

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Заботливый муж

Отец малыша — законный супруг певицы, продюсер Андрей Черный — по словам Юлианны, является прекрасным отцом. Смотреть, как он общается с сыном и как малыш реагирует на папу, — сплошная «милота».

Караулова благодарна мужу за помощь и за поддержку. Когда у Юлианны съемки или нужно отлучиться по работе, то по возможности муж остается с ребенком. Если заняты оба родителя, тогда на помощь приходит няня.

С появлением малыша супруги стали больше взаимодействовать в тандеме. Например, до пяти утра Караулова присматривала за сыном, а после ее сменял супруг, давая возможность певице отдохнуть и поспать.

Секрет счастливого брака

Секретом счастливого и крепкого брака Юлианна считает дружбу. Дело в том, что с Андреем они познакомились еще в 2004 году. Поначалу их связывали только деловые отношения. Потом молодые люди сблизились на почве общих интересов и увлечений. Они дружили на протяжении шести лет и только потом стали встречаться, а через время съехались. Пять лет влюбленные пожили вместе до брака и наконец поженились после рождения сына.

Юлианна считает, что партнеров должно что-то связывать: хобби, увлечения, общие цели, стремления. Ведь страсть рано или поздно уходит, а на одном влечении брак не продлится долго.

Единый организм

С малышом Карауловой помогают также родители. Обычно они приезжают в пятницу и уезжают в воскресенье вечером, и так каждую неделю. Юлианна спрашивает советы по поводу воспитания, ухода за ребенком. Иногда помогает маме подбирать гардероб. С родительницей они также делятся кулинарными лайфхаками и рецептами. Маме Юлианна может посоветовать какие-то бьюти-процедуры по запросу. Певица признается: ей очень нравится, что у нее современные родители, которые молоды душой и с которыми можно пообщаться на любые темы. По словам знаменитости, с родственниками они образуют один единый живой организм.