Много тонального крема, яркие румяна или обильные тени: ошибки макияжа, из-за которых женщины выглядят по-детски

Какие ошибки в макияже делают вас похожей на ребенка? Один из самых захватывающих способов выразить себя — попробовать новый вид макияжа или продукт. Для многих людей нанесение макияжа — это просто развлечение, которое позволяет экспериментировать с разной эстетикой. Но здесь главное – избегать ошибок.

Овладеть искусством нанесения макияжа не так просто, как может показаться. Хотите избежать неудачного макияжа, из-за которого вы будете выглядеть слишком молодо, а точнее, как ребенок? Читайте дальше, чтобы узнать о них все!

Слишком много тонального крема

Есть некоторые продукты для макияжа, которые необходимы каждому энтузиасту, и тональный крем, безусловно, один из таких. Да и основой он называется не просто так: вам нужна хорошая база под остальную часть макияжа. Однако, если вы нанесете слишком много тонального крема, вы будете выглядеть несуразно. Запомните одно правило — меньше значит лучше. Тональный крем следует наносить точечно, только там, где он действительно необходим — для выравнивания тона кожи и маскировки проблемных участков (с покраснением, пигментацией, пятнами). На остальной части лица он просто растушевывается.

Яркие румяна

С давних времен дамы использовали различные средства, чтобы сделать щеки румяными, потому что это считалось признаком крепкого здоровья. Они еще помогают сделать образ немного забавным, поэтому являются неотъемлемой частью макияжа. Однако наносить румяна следует правильно и аккуратно, иначе вы рискуете выглядеть как ребенок или даже как настоящий клоун. Румяна нужно наносить только по скулам к вискам, чтобы лицо оставалось свежим.

Неправильное нанесение смоки айс

Согласно Glamour, есть много можно и нельзя, когда дело доходит до дымчатых глаз. Однако это не означает, что вы не должны попробовать. Просто имейте в виду: чтобы не выглядеть по-детски, не наносите слишком много темных теней для век, иначе вы будете похожи на енота, и будьте осторожны с подводкой для глаз, так как слишком темная или толстая линия лишит вас утонченности.

Попытка слишком сильно контурировать

Благодаря Ким Кардашьян люди во всем мире попробовали свои силы в контуринге с помощью макияжа. И хотя некоторые люди могут справиться с задачей, это определенно не для всех. Контурирование действительно сложный процесс, поэтому вы можете в конечном итоге выглядеть как ребенок, который увлекся бесплатной косметикой в ​​торговом центре. С другой стороны, если все сделано правильно, контурирование будет выгодно подчеркивать черты лица.

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Не увлажнять губы перед нанесением помады

Помада и блеск для губ — два лучших способа сделать губы неотразимыми. Даже если у вас нет планов на день, сделать губы пухлыми — всегда весело. Но если вы не увлажните их перед нанесением помады или блеска, вы будете выглядеть нелепо. По этой же причине не стоит наносить помаду на потрескавшиеся губы.

Нанесение большого количества бронзатора

Наличие хорошего бронзатора в вашем наборе инструментов для макияжа — неплохая идея. Он поможет убрать бледность кожи, придаст ей приятное сияние, а вам — дополнительную уверенность в себе. Но бронзатор также может сделать вас похожей на ребенка, особенно, если вы нанесете его слишком много или неправильно. Добавляя его в свой макияж, подумайте о том, где солнце больше всего бьет по вашей коже. Если вы просто нанесете тонну бронзатора на все лицо, это не будет выглядеть как естественное сияние загара.

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Подводка для глаз

Черная подводка для глаз великолепна, и, если все сделано правильно, она действительно может навеять атмосферу Старого Голливуда или ту эстетику Тейлор Свифт, к которой вы стремитесь. Но каким бы классическим ни был «кошачий глаз», он также может сильно состарить вас или превратить в ребенка, которому только что разрешили краситься. По этой причине не используйте подводку на всем протяжении глаза, держитесь подальше от внутренней трети линии ресниц и не подводите весь глаз.

Не растушевывать тональную основу

Если вы хотите создать эффект полного макияжа, то, как правило, вам подойдет тональный крем. Он сделает вашу кожу гладкой, ровной и яркой. Но многие не знают, что нужно растушевывать тональную основу по всей поверхности (даже на шее и груди), чтобы тон был равномерным.

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Слишком много ярких цветов

Экспериментировать с макияжем очень весело, даже ярко-синие тени для век могут выглядеть потрясающе при подходящих обстоятельствах, как и креативная подводка для глаз. Но слишком много ярких цветов на лице сделают из вас ребенка в плохом смысле слова. Поэтому важно сосредоточиться на одной области лица, например, на глазах или губах. Но остальная часть должна оставаться сдержанной.

Сильное выщипывание бровей или их окрашивание

Если вы были подростком или даже ребенком в начале 2000-х, вы, вероятно, слишком сильно выщипывали брови. Почему-то тогда это было в моде. Однако спустя годы люди поняли, что брови — это хорошо, и не стоит их особо трогать. Но и чрезмерное наполнение пигментом — плохо. Короче говоря, когда дело доходит до бровей, знайте меру.

Не подготавливать кожу к нанесению макияжа

Когда вы наносите макияж каждое утро, вы хотите показать свое лучшее лицо. Но люди видят конечный результат. То, как вы умываетесь и подготавливаете кожу перед этим, не менее важно. Неправильная подготовка кожи к макияжу — это ошибка, которую часто совершают подростки. Полностью увлажненное и подготовленное лицо выглядит безупречно с нанесенным макияжем.