Мнение: О перспективах наступления ВСУ

Относительно вопросов про перспективы более менее масштабных наступлений ВСУ в течение лета 2022.

При текущих тенденциях у ВСУ как представляется есть 2 реалистичных варианта.

1. Криворожско-Никопольское направление. Задача – отжать кусок плацдарма ВС РФ на правобережья, снять угрозу для Криворого Рога и Никополя, оттеснить ВС РФ непосредственно к Херсону. Сил на штурм у ВСУ конечно нет, как не обещает успеха и наступление на Херсон со стороны Николаева. Но сокращение плацдарма на правобережье можно уже попробовать продать как победу.

2. Запорожское направление. Могут попытаться взять Васильевку, продвинуться к Пологам и при удачном развитии событий – к Токмаку.

Опираясь на Запорожье, накопление сил могут осуществлять на фронте Орехов-Гуляйполе. Такое наступление показало бы готовность оспорить претензии РФ по контролю Запорожской области.

3. На Харьковском, Изюмском или Донецком направлениях возможны локальные контратаки, но там вряд ли ВСУ могут рассчитывать на существенные успехи в силу серьезного перевеса ВС РФ в артиллерии и авиации. ВС РФ могут быть выгодны такие контрнаступления, если они своевременно выявлены, так как в этом случае можно в сжатые сроки нанести серьезные потери в людях и технике наиболее боеспособным частям ВСУ.

Основные трудности для любых контрнаступательных попыток ВСУ – большая часть помощи с Запада и имеющихся частей направляется на Донбасс для удержания фронта, что затрудняет накопление резервов, которые можно было бы использовать для контрударов. Впрочем, работа в этом направлении идет и называемые сроки – вторая половина июля – август, вполне реалистичны, поэтому недооценивать готовность противника к таким действиям не стоит, тем более, что по политическим причинам США нужна хоть какая-то военная победа до промежуточных выборов осенью этого года. Отсутствие побед будет иметь последствия не только и не столько для шайки Зеленского, но и для администрации Байдена, которую будут критиковать, в том числе за отсутствие эффективности военной поддержки шайки Зеленского, а это уже внутриполитический фактор Поэтому украинское наступление летом наверняка будет, безотносительно – будут ли ВСУ готовы к нему или нет. Поэтому большую роль играет разведка, которая должна заблаговременно вскрыть подготовку к такому наступлению и обеспечить необходимое время для купирования таких усилий противника.

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